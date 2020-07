Miljøkatastrofe i Sibir: – Forgifter alt det rører

Forrige uke lastet reisebloggeren Sergey Zamkadniy opp dronebilder på Istagram som har vekket stor oppmerksomhet i sosiale medier. Bildene viser elver som har blitt farget oransje av forurensning. De er tatt i nærheten av landsbyen Lyovikha i Ural-fjellene i Sibir.

«Gruven er oversvømmet og nå strømmer elver med syre derfra, og forgifter alt det rører», skriver Sergey Zamkadniy under bildene på Instagram.



Det antas at det er en forlatt koppersulfid-gruve som står bak forurensningen.



Slo alarm i 2019



Andrei Volegov, som er leder for miljøorganisasjonen Ecopravo, skriver på Facebook at avfallet skulle ha blitt behandlet i reservoarer, men at mye nedbør har ført til oversvømmelse.



Volegov advarte lokale myndigheter om risiko for oversvømmelse i fjor, men fikk til svar at de firmaet som hadde ansvar for gruven ikke hadde råd til å gjøre noe med problemet, ifølge flere internasjonale medier, som The Guardian.



Lokale myndigheter har nå varslet at de skal etterforske utslippene.



– Distriktskontoret i Nizjnij Tagil har begynt å sjekke anlegget som behandler utslippene fra Levikhinsky-gruven, sier talsperson Marina Kanatova til nyhetsbyrået AFP, ifølge NRK.

Utslippene har skapt store skader. Foto: Sergey Zamkadniy (zamkad_life) / AFP

Farlig for dyrelivet



Lokale myndigheter skal også ha bedt Moskva om tillatelse til å stenge gruven, men de ble nektet ettersom det fortsatt er verdifulle ressurser å hente ut.

Det oransje vannet som strømmer gjennom landskapet minner om utslippet fra Cold King-gruven, som ligger i Colorado, i 2015, skriver nettstedet Gizmondo.

Dette utslippet var forårsaket av menneskelig svikt, ikke manglende forholdsregler og mye regn.



Slike utslipp er uansett farlig både for dyreliv og alle som er avhengig av vanntilførsel i området, skriver Gizmodo.