Kim Jong-un gir søsteren mer makt

Søsteren er nå de facto landets nestleder, opplyste etterretningstjenesten i en høring i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen torsdag.

Kim Jong-un er fortsatt landets absolutte leder, men lillesøsteren har overtatt ansvaret for landets forhold til USA og Sør-Korea, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Hun skal imidlertid ikke ha blitt navngitt som Kims arvtaker.

To andre høyt rangerte personer har fått ansvar for Nord-Koreas økonomi mens to militære topper har fått delvis ansvar for forsvarssaker. Årsaken til skiftet av ansvarsområder er ikke kjent.

Kim Jong-un overtok makten i Nord-Korea i 2011 da faren Kim Jong-il døde.

– Nyter stor tillit



ABC Nyheter har tidligere skrevet om at diktatorens søster har steget i gradene. Hun er den yngste datteren til regimets tidligere leder, Kim Jong-il, og har siden 2017 stått på en amerikansk svarteliste sammen med andre nordkoreanske tjenestemenn for alvorlige menneskerettsbrudd.

Kim Yo-jong, søsteren til Nord-Koreas leder, betegnes som "Nord-Koreas mektigste kvinne". NTB Scanpix/Reuters.

– Hun har direkte adgang til og sterk innflytelse på Kim Jong-un, har Nord-Korea-spesialisten Leonid Petrov uttalt til The Guardian.

– Hun er ikke knyttet direkte til hans utrenskninger eller aggressive militære politikk, men vet alt om dem. Hun nyter stor tillit og hjelper Kim å opprettholde et positivt offentlig image når han har kontakt med utlendinger eller sørkoreanere.

Les også: Flom truer atomkraftverk i Nord-Korea

Streng bevoktning



Yo-jong gjorde seg bemerket internasjonalt da hun representere Nord-Korea ved åpningsseremonien til Vinter-OL i Sør-Korea i 2018. På tribunen satt hun strategisk plassert nær den amerikanske visepresidenten Mike Pence. Hun var da det første medlemmet av den regjerende familien til å besøke Sør-Korea siden Koreakrigen på 50-tallet.

De siste årene har Kim Yo-jong vært stadig mer fremtredende i nordkoreansk propaganda, for eksempel under inspeksjon av missiltester sammen med broren. Hun er jevnlig med på bilder der broren besøker ulike fasiliteter.

Kim Yo Jong var med da broren og diktatoren Kim Jong-Un åpnet en ny fabrikk i Sunchon i mai. Foto: AP

Som med mange av Kims familiemedlemmer er alderen hennes vanskelig å fastslå nøyaktig, men hun antas å være mellom 29 og 31 år gammel. Hun vokste trolig opp under streng bevoktning ved morens residens på Ch’angkwang-åsen, sammen med sine to brødre Kim Jong-chul og Kim Jong-un.