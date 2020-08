Ifølge en ny, offisiell uttalelse fra det statlige nyhetsbyrået KCNA legger ikke Kim Jong-un skjul på sin personlige skuffelse over at han ikke har nådd et av sine viktigste mål.

– Planen om å bli et enestående sosialistisk land innen 2020 har mislyktes, erkjenner diktatoren som styrer den totalitære ettpartistaten med jernhånd.

Nådeløs diktator som krever absolutt lojalitet



36-åringen er landets øverstkommanderende både politisk og militært. Han er kjent for sine nådeløse utrenskinger i egne rekker, og krever absolutt lojalitet.

Samtidig benytter han ofte anledningen til å skryte uhemmet av landets militære slagkraft og landets fortreffelighet, også som et forsøk på å skremme og ydmyke sine motstandere.

Kim jong-un er yngste sønn av Kim Jong-il og sønnesønn av landsfaderen Kim Il-sung. I 2011 overtok han som statsleder etter farens død. Han ble raskt utropt til øverstkommanderende for Den koreanske folkearmé, og innsatt som landets ubestridte leder.

Har trosset verdens advarsler



I årevis har KCNA videreformidlet diktatorens kompromissløse budskap til omverdenen, som regel spesielt adressert til Sør-Korea, USA og Japan.

Jong-un har gang etter gang trosset verdens advarsler mot nye atomprøvesprengninger og uttesting og utvikling av nye våpensystem.

Men internt har han altså ikke klart å omforme sitt eget land og dets innbyggere til en sosialistisk superstat, som skulle være et forbilde for resten av verden.

– Planene om å forbedre landets økonomi har blitt kraftig forsinket, og motvirkes av uventede og uunngåelige utfordringer, opplyste Kim Jong-un under et møte med Arbeiderpartiets sentralkomité, ifølge nyhetsbyrået KCNA.

Klarer ikke å øke levestandarden



Nøyaktig hva som har gått galt, er ikke offentlig kjent, men diktatoren varsler at han fortsatt ikke har gitt opp kampen for å nå sitt mål om en sosialistisk stat ingen andre har klart å skape.



Selv om femårsplanen ikke ble en suksess, vil han fortsette arbeidet med å omforme Nord-Korea i sitt bilde.

Ifølge Reuters finnes det rapporter som bekrefter at levestandarden blant befolkningen ikke har blitt markant forbedret, noe som kan gi grobunn for økende misnøye i Nord-Korea.

Det har også kommet rapporter om sult blant nordkoreanere, ikke minst på grunn av de strenge sanksjonene mot landet.

