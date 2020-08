Trassig valgfunksjonær funnet død i Hviterussland

Presidentvalget i Hviterussland endte med at Lukasjenko vant med 80 prosent av stemmene, foran hovedutfordreren Tikhanovskaja, med 10 prosent.

29 år gamle Konstantin Sjysjmakov var en av ansvarlige for valgkontoret i byen Vawkavysk vest i landet, og var også kurator på det militærhistoriske museet.

Han nektet å signere valgprotokollen etter valget den 9. august. Etter det dro han på ferie. Han dro på jobb den 15. august. Avisen «Nasja Niva» skriver at på slutten av dagen ringte han kona si og sa at han er på vei hjem og ikke vil jobbe der lenger.

Så forsvant han.

Redningsarbeidere fant liket hans i en elv, mandag, en kilometer utenfor byen. Politiet sier at de mistenker ikke noe kriminelt og saken blir ikke etterforsket.

Stemte over ekte og falsk valgprotokoll



Hviterussiske og uavhengige russiske aviser forteller om andre historier fra valglokalene hvor valgfunksjonærene jobbet i frykt. De var omringet av statlig opprørspoliti i lokalet, og opphissede folkemengder utenfor, som ventet til lokalene stengte for å se valgresultatene fra de enkelte valgkontorene.

Avisen, TUT.by den mest leste i Hviterussland, har publisert en video av noe som skal være valglokale nummer 44 i Minsk. Der ser funksjonærer og ledere av valgkontoret ut til å diskutere om de tør å publisere den ekte valgprotokollen, eller protokollen som er godkjent av politikere i regionstyret.

«Hvordan blir livene våre i morgen?», kan man høre en av stemmene si.

«Vil du gå rundt med frykt? Til hvilket formål? Vi har barn, barnebarn»

«Vi er mennesker, vi har familier hjemme.»

«Jeg vil gjemme meg i skogen i ett år.»

På den ene siden frykter de for sine liv hvis de ikke gir regionstyret det de vil ha, på kort sikt frykter de reaksjonen til folkemengden utenfor.

Til slutt bestemmer de seg for å stemme over hvilken protokoll de skal offentliggjøre, den ekte, der utfordreren Tikhanovskaja vant, eller den andre der Lukasjenko vant. De valgte det første.

Artikkelen fortsetter under bildet

Demonstrantene i Hviterussland har endret taktikk, og prøver å overøse politiet med kjærlighet i stedet. Foto: Sergei Grits / AP / NTB scanpix

Valgfunksjonær jaget bort



Den uavhengige russiske nyhetsnettstedet Meduza skriver om andre underlige hendelser i forbindelse med valget i Hviterussland. En frivillig funksjonær som bemannet en av valgstasjonene ble regelmessig jaget bort på grunn av «tekniske problemer», og da han kom tilbake, var det mirakuløst mange flere avlagte stemmer enn det var folk innom valglokalet.

Han og andre funksjonærer ble sjokkerte da den offisielle protokollen viste bare 20 prosent til utfordreren Tikhanovskaja, ettersom de så mange flere av hennes supportere komme innom og en grovtelling viste 60 prosent. Men de turte ikke å la være å signere.

Velgere uten statsborgerskap



I et annet valglokale skal det ha kommet en mengde personer uten hviterussisk statsborgerskap, men med oppholdstillatelse. Likevel var de på ei ung studines liste som stemmeberettigede. Selv ble hun sjanghaiet til å være funksjonær, sier hun til Meduza.

– De ringte meg sa jeg er meldt opp som funksjonær og jeg gjorde ikke motstand, sier hun til Meduza.

Lederen av hennes valgkontor erklærte også Lukasjenko som vinner, og de unge og studentene som var «frivillige» følte seg også tvunget til å signere protokollen, ettersom motstand kunne få konsekvenser for dem på skolen og studiet.

– Vi var redde. Svært redde, sier hun.

Sendte stemmesedler til pensjonister



Hviterussiske medier skriver om andre uregelmessigheter. Som frivillige og funksjonærer som ble bedt signere på protokollen før stemmene var telt opp, og ledere av valgkontorer som forsvant med protokollen, før de kom tilbake med helt andre resultater.

Lukasjenko sendte mange stemmesedler til eldre i landet, som ikke orket eller var i stand til å komme seg til valglokalet, de fleste av dem endte med å forhåndsstemme på Lukasjenko. Til tross for det anslo flere funksjonærer at Tikhanovskaja endte med et stort flertall.

Det var lett - de som stemte for Tikhanovskaja gjorde et veldig stort poeng ut av det. De gikk inn med pins fra opposisjonen. Mange viste fram sine valgsedler demonstrativt til funksjonærene - og noen forlangte at en funksjonær skriver under på dem. Veldig mange brettet dem som et trekkspill, i protest mot Lukasjenko. Andre så funksjonærer i øynene og oppfordret dem til å gjøre en ærlig jobb.

Lukasjenko møtte sine egne i en støttedemonstrasjon for ham i Minsk på søndag. Det er fortsatt en del som støtter ham, og mener demonstranter får betalt fra Vesten mens Ukraina lager falske videoer av demonstrasjoner og valgjuks og sprer dem på nettet. Foto: Dmitri Lovetsky / AP / NTB scanpix

I møte med protester, som har nå vart i en uke, sa Lukasjenko mandag at «så sant dere ikke dreper meg, blir det ikke noe nytt valg».

Etter det åpnet han døren på gløtt for nyvalg, men i noe forvirrende budskap sa han at da må hviterussere først stemme over en ny grunnlov, som det ikke foreligger noe utkast til.