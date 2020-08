Helsingforskomiteen: Norge bør ta forhandlerrolle i Hviterussland

Situasjonen i Hviterussland er kritisk, påpeker Helsingforskomiteen.

Den har fått en rekke meldinger om politivold mot fredelige demonstranter etter at mer enn 200.000 mennesker over hele Hviterussland de siste ukene har gått ut i gatene med krav om at president Aleksandr Lukasjenko går av etter drøye 26 år ved makten, og at det holdes et nytt fritt valg.

I tillegg har tusenvis journalister og demonstranter blitt arrestert, og det har kommet meldinger om tortur, voldtekt og grov vold mot dem som har blitt fengslet, skriver komiteen i brevet.

– Brutaliteten er av en helt annen karakter enn det vi har sett før. Torturen av demonstrantene i forrige uke var så omfattende og rammet så mange at den også kan utgjøre en forbrytelse mot menneskeheten, sier generalsekretær Bjørn Engesland.

Han mener det haster å komme befolkningen i Hviterussland til unnsetning og løse den umiddelbare krisen, og på lengre sikt fremme et hviterussisk samfunn basert på demokratiske prinsipper.

– Vi vil vi be regjeringen vurdere om Norge kan stille seg til disposisjon for en rolle som forhandler med Lukasjenko. En løsning for Hviterussland kan bare munne ut i Lukasjenkos avgang, men det er viktig at betingelsene legges til rette for at krisen kan løses på en fredelig måte, skriver komiteen i brevet.