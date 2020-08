President Alexander Lukasjenko åpner for nyvalg i Hviterussland

– I tråd med den nye grunnloven kan vi gjennomføre valg hvis dere vil, på parlament, på president, på lokale myndigheter, sa president Alexander Lukasjenko til arbeiderne ved MZKT-fabrikken.

Det er en langt mer moderat tone enn han hadde bare timer tidligere. Da gjorde han det klart at bare hans egen død vil kunne utløse et nyvalg.

– Vi har akkurat holdt valg. Så sant dere ikke dreper meg, blir det ikke noe nytt valg, understreket Lukasjenko mandag, før han i møte med massive protester la an en mer moderat tone.

Opposisjonsleder Sviatlana Tikhanovskaja sa fra eksil i Litauen at hun er klar for å ta over ledelsen om det blir nyvalg.

– Vi ønsker alle å forlate denne spiralen vi har befunnet oss i 26 år. Jeg er rede for å ta ansvaret og lede landet i denne perioden. Med hensikt å roe ned situasjonen og ta oss inn i en mer normal periode. Jeg vil frigjøre politiske fanger og på kort tid sørge for endringer i betingelser og lovene for å få organisert et nytt presidentvalg. Ekte, ærlige og gjennomsiktige valg, sier opposisjonsleder og presidentkandidat Sviatlana Tsikhanouskaya i en ny uttalelse.

Tsikhanouskaya befinner seg i Vilnius hvor hun flyktet til da valgresultatet i Hviterussland forelå i forrige uke. Ifølge valgkomiteen skal president Alexander Lukasjenko ha fått over 80 prosent av stemmene.

Et valgresultat opposisjonen ikke aksepterer.

Store demonstrasjoner

Siden valgresultat har det vært gjennomgående demonstrasjoner i de store byene i landet. I Minsk har det lekket videoer hvor man kan se politiet og militæret ty til vold mot demonstrantene. I flere tilfeller har folk som har demonstrert fredelig blitt arrestert.

NTB skriver at rundt 7.000 demonstranter skal være arrestert.

Også dette tok Tsikhanouskaya opp i sin uttalelse. Hun henvendte seg direkte til disse.

– Hviterussere er folk som ikke tolererer vold, hviterussere er sjenerøse og rettferdige. Om du velger ikke å følge ordre fra kriminelle og heller velge folkets side, vil de tilgi deg, støtte deg og ikke forfølge deg i fremtiden.

Støtte hos Putin

Russlands president Vladimir Putin har kommet ham til unnsetning og om nødvendig lovet å bistå militært. Han mener Hviterussland utsettes for press utenfra, og Lukasjenko anklager på sin side opposisjonen for å spille på lag med Nato.

– Gir vi etter for dem, vil det gå bratt nedover, og vi vil aldri klare å rette opp flyet, sa Lukasjenko i en telefonsamtale med Putin lørdag.

Motstand i Europa

Omverdenen har reagert skarpt, og EU har varslet sanksjoner. Disse slutter også Norge seg til.

– Dette er en situasjon hvor europeiske land bør stå sammen om å fordømme både det ufrie valget og jobbe for å stoppe volden som har kommet i etterkant, slo statsminister Erna Solberg (H) fast i helgen.

Tysklands finansminister Olaf Scholz, som er visestatsminister og de tyske sosialdemokratenes statsministerkandidat til neste års valg, omtalte mandag Lukasjenko som «en forferdelig diktator».

– Jeg er dypt overbevist om at denne presidenten ikke lenger har noen legitimitet, ellers ville han ikke ha styrt med slik uforståelig brutal vold, sa Scholz.

Han advarer Russland mot å gripe inn og opplyser at Tyskland nå vurderer ytterligere sanksjoner mot Hviterussland.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab gikk også hardt ut mot Lukasjenko.

– Verden har skrekkslagent vært vitne til hviterussiske myndigheters vold mot fredelige protester etter dette bedragerske presidentvalget. Storbritannia aksepterer ikke resultatet, sa han.

