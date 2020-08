Corona-hjernespinn fra Donald Trump

Videoen laget av Axios og vist på HBO, viser politisk korrespondent Jonathan Swan sitt forsøk på å intervjue president Donald Trump.

Under spørsmål om covid-19 begynte Trump å skryte av hvordan han ga Kina «det verste året på 67 år» gjennom å sette opp tollmurer. Trump var også klar på at viruset «er sendt av Kina - på én eller annen måte».

Men takket være en «fantastisk» respons fra hans administrasjon, reddet han hundretusenvis av liv, før han oppgraderte det til millioner i samme setning.

Trump skrøt flere ganger av innreiseforbudet fra Kina og Europa, som «i praksis ingen ville han skulle innføre».

Det hører med til historien, ifølge New York Times og Wall Street Journal, så var det Fauci og andre eksperter som selv overbeviste Trump om å innføre reiserestriksjoner, ikke omvendt.

«Jeg kritiserer ikke din evne til å dra folkemengder»



Da Swan spurte Trump om hvorfor han valgte å holde et valgmøte i Tulsa til tross for smitten, svarte Trump at smittetallene var lave i området, for å gå over til å skryte av hvor gode ratings han har på Fox News til en perpleks Swan.

– Jeg kritiserer ikke din evne til å dra store folkemengder, skjøt Swan inn, flere ganger.

Swan påpekte at det er det som er problemet - Trumps tilhengere hører ikke på Swan, mediene eller Fauci, «de tror vi er fake news».

– De vil ha råd fra deg. Du sier at alt er under kontroll, og om å ikke bry seg med å gå med maske. Mange av dem er eldre folk. Du gir dem en falsk trygghet.

– Det er under kontroll så mye som vi kan kontrollere det, svarte Trump.

– Virkelig?

– Vi har gjort en fantastisk jobb, og vi har gitt guvernørene det de trengte, noen av dem er flinke, noen av dem ikke fullt så flinke, noen av dem er midt på treet. En dag kan vi sette oss ned og snakke om de beste, om de mest suksessfulle, og om de med det beste smilet, sa Trump.

Trump vil ikke så på dødsfall som andel av folketall



Da Trump ble spurt om testing sa han at «man kan også teste for mye. Les bøkene og veiledningene», men Swan fikk ikke aldri svar på hva slags bøker og veiledninger Trump siktet til.

Da ville Swan gå videre, men Trump insisterte på å fortsette å snakke om testing, som endte i en meningsutveksling som endte som en farsott på nettet.

Foranledningen har likhetstrekk med da Trump klagde på at «alle liker Fauci, og ingen liker meg.»

– Grunnen til at vi har så mange sykdomstilfeller er fordi vi er flinkere til å teste enn noe annet land i verden, sa Trump.

– Men dødsfallene går opp?, påpekte Swan.

– Akkurat nå er USA lavere enn verden og lavere enn Europa. Ta en titt, sa Trump, og ga et ark til Swan.

– Å, du ser på dødsfall i forhold til tilfeller. Jeg ser på dødsfall i forhold til folketallet. Der er USA virkelig ille ute, verre enn Sør-Korea, Tyskland, og så videre.

– Du kan ikke gjøre det, sa Trump mens ristet Trump på hodet. – Du må gå etter.. du må se etter antall tilfeller.

Går dødstallene opp eller ned?



– Hvorfor ikke som en andel av befolkningen?, spurte Swan.

– Det som sies er at når du har noen, som er et sykdomstilfelle, er folk som overlever, svarte Trump.

– Det er vel relevant statistikk å se på at USA har en viss befolkning, og en viss andel av befolkningen dør?

– Nei, slo Trump fast.

– Du rapporterer ikke dette korrekt, insisterte Trump, og mente at administrasjonen burde få ros for å ha testet så mange.

Samtidig insisterte Trump på at dødstallene går ned, mens statistikken viser at de går opp.

– De går ned, sa Trump

– Nei, de går opp, sa Swan.

Og slik fortsatte det.

– Har møte minst en gang om dagen



Da intervjuet gikk over til å snakke om etterretningsinformasjon om at Russland betalte skuddpremie til Taliban for amerikanske soldater, svarte Trump at «mange folk sier det er fake news.»

– Hvem?

– Mange, tror jeg. Hvis du ser for eksempel på de vidunderlige folkene fra Bush-administrasjonen. Ikke alle venner av meg. De sier det er fake. Det nådde aldri bordet mitt.

– Leser du dine daglige pressebriefinger?

– Det gjør jeg. Jeg leser masse. Jeg har ekstraordinær forståelsesevne. Sannsynligvis bedre enn noen du har intervjuet på lang tid. Jeg bruker mye tid på møter. Vanligvis en gang om dagen, tre-fire ganger i uken. Minst to ganger i uken snakker vi om etterretning, sa han.

– Verden er et veldig sint sted, sa Trump

Du kan se intervjuet her, på Axios hjemmesider.