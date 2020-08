Det gir grunn til optimisme med tanke på utbredelsen av det dødelige viruset. Men fortsatt vil to av tre være i risikosonen, basert på foreløpige studier.

Det er det britiske naturvitenskapelige tidsskriftet Nature som omtaler de nye forskningsresultatene.

Forskerne skriver at noen mennesker, som ikke har hatt covid-19, trolig allerede har en viss immunitet mot viruset. Denne iboende beskyttelsen gjør at så mange som hver tredje person i verden kan være beskyttet mot å utvikle sykdommen.

Celler bruker minnet til å bekjempe ny infeksjon

I den nye forskningstudien, som er gjennomført i Tyskland, hadde 35 prosent av i alt 68 friske voksne personer såkalte T-celler i boldet. T-celler er en del av immunforsvaret og hjelper til med å beskytte kroppen mot infeksjon.

Når T-celler reaktivitees kan det tyde på at immunforsvaret kan ha hatt noen tidligere erfaring med å bekjempe en lignende infeksjon, og kan derfor bruke dette minnet til å bekjempe en ny infeksjon, som coronavirus.

– Kryssreaktiv T-celleimmunitet

Rapporten viser dessuten til at immunsystemet til enkelte mennesker derfor kan bidra til å redusere alvorlighetsgraden av sykdom hvis personen blir smittet av Covid-19.

– Det ser ut til at det er en betydelig andel individer som har denne kryssreaktive T-celleimmuniteten mot andre coronavirusinfeksjoner, som igjen kan ha en viss innvirkning på hvordan de går sammen med det nye coronaviruset. Men studiefunnene krever absolutt mer forskning, sier Dr. Amesh Adalja, seniorforsker ved Johns Hopkins University Center for Health Security. Han har selv ikke deltatt i den nye studien, skriver CNN.

– Mye mer tallrike eller mer aktive i yngre alder

Han har også en annen teori på hvorfor sykdommen rammer ulikt i forhold til alder.

– Vi vet at for eksempel barn og yngre voksne er relativt skånet for de alvorlige konsekvensene av denne sykdommen. Jeg tror at en hypotese kan være at de eksisterende T-cellene som finnes, kan være mye mer tallrike eller mer aktive i yngre alder enn i eldre aldersgrupper, mener Adalja.

– Kan forhåpentligvis beskytte

I Norge følges de nye studiene om T-cellenes betydning på coronaviruset nøye.

– Dette er en liten studie, som bør gjentas. Likevel støtter dette funnet tanken om at det er mulighet for kryssreaksjon mellom coronavirusene, slik at T-celler som er aktivert mot en av dem, også kan aktiveres, og forhåpentligvis beskytte, mot en annen, sier professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo, til Dagbladet.

I flere internasjonale forskningsmiljø undersøkes det nå om mennesker allerede er immune uten å ha vært i kontakt med covid-19.

Professor: – Spennende



– Her er en studie som antyder at det faktisk kan være en viss kryssreaktivitet med de vanlige konvensjonelle coronavirus som forårsaker forkjølelse hos mennesker, og det kan være en viss kryssreaktivitet med Covid-viruset som forårsaker så mye skade. Det er i seg selv spennende fordi vi fra antistoffperspektivet hadde tenkt at det ikke var mye krysninger i det hele tatt, sier smittevernekspert og professor i forebyggende medisin og smittsomme sykdommer ved Vanderbilt University School of Medicine i Nashville, Dr. William Schaffner, ifølge CNN.

Kan få betydning for bruk av vaksine



Han er ikke overrasket over funnene, men mener det fortsatt gjenstår forskning før man med sikkerhet kan si at det er en sammenheng, og hvilken konsekvenser det i neste omgang vil kunne ha for utviklingen av og bruken av vaksiner.

