Anders Tegnell om munnbind: – Ikke riktig metode

Under en pressekonferanse mandag, uttalte WHOs generaldirektør Tedros Ghebreyesus at munnbind er «et av de viktigste redskapene i kampen mot viruset».

– Munnbind har blitt et symbol for solidaritet. Vis din solidaritet ved å følge nasjonale retningslinjer, og ved å bruke munnbind - uavhengig av om du pleier pasienter eller slektninger, bruker kollektivtrafikk eller handler nødvendig mat, oppfordret han under pressekonferansen.

En ny, svensk studie som er koordinert av Karolinska Institutet, har også funnet tegn til at munnbind reduserer smittespredningen, skriver Expressen.

– Ikke den rette metoden



Dette er Anders Tegnell, statsepidemiologen i Sverige, uenig i. Svenske helsemyndigheter vil ikke oppfordre til bruk av munnbind.

– I Sverige har vi et synkende antall dødsfall, og det å kreve bruk av munnbind er kanskje ikke den rette metoden. Hvis vi ser nye problemer, vil vi vurdere munnbind i tillegg til andre tiltak, uttalte Tegnell, ifølge Expressen.

Statsepidemiologen viser også til at munnbind til en viss grad kan stoppe dråpesmitte, men hvorvidt bruken har effekt på smittespredningen i samfunnet, ikke er kjent.

Nye råd



Assisterende helsedirektør i Norge, Espen Nakstad, har varslet at det innen få dager vil komme nye råd for den norske befolkning:

– Klare råd om hvilke situasjoner der munnbind blir aktuelt, vil også komme, sier han til TV 2.

I Sverige har 5.760 personer dødd med coronasmitte og 81.181 vært smittet per 5. august, mens Norge har 256 dødsfall og 9.362 smittetilfeller.