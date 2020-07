Anders Tegnell: – Ikke urolig for Sveriges del

– Vi ser en suksessiv økning som gjør at Europa nå ser en oppgang igjen. Tidligere har kurven flatet ut, og nå ser vi en tendens til at den går opp igjen, sier Anders Tegnell, som fronter det svenske arbeidet mot pandemien, til Aftonbladet.

I flere land øker nå coronasmitten kraftig. Både i Spania og USA har antallet smittetilfeller steget kraftig de siste ukene. Mange svensker, i likhet med nordmenn, har satt kursen til europeiske destinasjoner den siste tiden.

Tegnell er likevel ikke bekymret for en oppblussing av smitte i Sverige.

– Jeg er ikke så urolig for Sveriges del. Jeg tror ikke det kommer til å påvirke oss så mye, men det er leit for de landene i Europa hvor det øker, sier Tegnell.

Han begrunner roen sin med at han tviler på at tilreisende er grunnen til smitteøkningen i landene, og peker på at det hovedsaklig er intern spredning i land med økning.

– 1100 prosent flere døde enn i Norge

Professor og overlege Björn Olsen tror ikke på konseptet av en ny smittebølge, ettersom konseptet stammer fra spanskesyken, hvor viruset muterte og endret seg dramatisk - og derav skapte fire smittebølger.

– Coronaviruset muteres ikke som et influensavirus gjør. At vi skal få en slik mutasjon som skaper en ny bølge, tror jeg ikke, sier Olsen til Expressen.

Overlegen vektlegger derimot menneskers adferd som avgjørende årsak til økningen i smitte i flere land.

– Nå har vi 1100 prosent flere døde enn hva Norge har per innbyggere, sier Olsen.

Tegnell har på en pressekonferanse uttalt at han tror Sverige vil klare seg bedre enn Norge til høsten. Da ventes en ny bølge av smitte:

– Jeg vil ikke si at vi er bedre forberedt, men vi kommer til å slippe billigere unna, sa statsepidemiologen under en pressekonferanse tirsdag. Han begrunner det med at det er markant flere immune i Sverige enn i Norge.

– Virker ikke som Sverige forbereder seg til ny bølge

Doktor i virologi Lena Einhorn sier til Aftonbladet at hun er bekymret for en andre bølge av smitte også i Sverige, selv om smittetallene for tiden er på vei nedover.

– Det som bekymrer meg mest er at det ikke virker som Sverige forbereder seg på en ny bølge. Det finnes hittil ingen indikasjoner på at det vil bli tatt kontakt med syke mennesker i karantene. Og det er ingen indikasjoner på at man kommer til å innføre munnbind. Hele verden har munnbind, noe som krever forberedelse, sier hun.

Einhorn påpeker at måten skandinaviske land har hatt en gradvis åpning, med smitteoppsporingsrutiner som testing, infeksjonssporing og karantene til de smittedes nærmeste kontakter, har tilsynelatende gitt resultater:

– I de nordiske landene har smittespredningen ikke eksplodert.

Per 28. juli er det 5.700 coronadødsfall i Sverige, og 255 i Norge.