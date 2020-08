Det kommer fram i budsjettplanene til det amerikanske flyvåpenet, US Air Force.

Flyvåpenet kartlegger fremtidens behov for strategiske bombefly i tråd med forsvarsdepartementets scenario om en mulig konflikt med Russland og Kina.

Der mener de at B-2 «Spirit», som var siste skrik innen teknologi da det ble innført i 1997, må vike, ikke senere enn 2032. I stedet vil de gå for B-52 «Stratofortress» som ble innført i 1955, som er ventet å være på vingene til lenge etter 2050.

Egentlig skulle B-2 gjennom en omfattende modernisering, men i februar ble prosjektet kraftig høvlet ned. Ifølge Associated Press skyldes dette at B-2 blir stadig mer sårbart mot tett luftforsvar utplassert av potensielle motstandere, som Kina. I tillegg er det kun bygget 21 eksemplarer av flyene, som gjør at reservedeler er sjeldne og dyre.

En B-2 «Spirit» får påfyll i lufta fra en KC-Stratotanker over New Jersey, USA. Foto: Master Sgt. Mark C. Olsen / U.S. Air National Guard

Michael Blades, luftfartsekspert i konsulentselskapet Frost & Sullivan, sier at enklere vedlikehold er hovedgrunnen til at B-52 holder ut så lenge, ifølge National Interest.

Han påpeker B-52 sin flykropp er laget av aluminium, som er billig å reparere, i motsetning til moderne fly som har en kropp av karbonfiber og eksotiske komposittmaterialer vanskelige å forme. B-2 sin består av karbonfiber, grafitt og innvevd titan, for å absorbere radarbølger.

Dessuten, dagens fly bruker såkalt «fly by wire» hvor den mekaniske forbindelsen mellom piloten og joysticken er brutt, og flyet styres av datamaskiner. B-2 «Spirit» må faktisk styres av datamaskiner for å fly stabilt. Til gjengeld kan det nesten gjøre alt selv. Men billig er flyet som sagt ikke, og kun noen få av de 20 er klare til aksjon til enhver tid. Ett av flyene krasjet i 2008, noe som kalles «verdens dyreste flyulykke». Heldigvis kom pilotene seg ut i tide.

Blir 100 år gammelt



Med nye motorer kommer B-52 til å fly helt fram mot 2050 og utover - noe som vil gjøre designet over 100 år gammelt. Av de over 700 flyene som er produsert, er fortsatt 58 stykker på vingene, med 18 i reserve, og 12 «på lager».

En B-52 sitter på en «flykirkegård» i Tucson, Arizona. Flere av disse flyene er nå tatt inn i tjeneste igjen, etter en real overhaling. Foto: Adam Roscoe / CC 2.0 / flickr

Faktisk ble to av flyene, som egentlig lå på «flykirkegården» Davis-Monathan i Tucson, Arizona, tatt tilbake i tjeneste. Det siste i 2019, da et B-52 ved navn «Wise Guy» fikk luft under vingene etter å ha vært «dødt» i 11 år.

Det var ikke lett å få det på vingene, men US Air Force mente det var verdt det.

– Delene som skulle til for å ordne katapultsetet lå i en 20 liters bøtte. Det var som å sette sammen et puslespill, sa vingsersjant Greg Barnhill i en pressemelding.

«Wise Guy» måtte få byttet ut alle drivstofftanker, slanger og motorer, før det kunne flys til Louisiana for videre utrustning.

I fremtiden kan enda flere ende med å få nytt liv - bokstavelig talt.

En «flykirkegård» i Tucson Arizona. Noen fly holdes «i live», andre blir til reservedeler. Foto: Mate 3rd Class Shannon R. Smith / US Navy

Maktdemonstrasjon



Den 5. juli i år brukte US Air Force et av B-52-flyene for å vise kineserne en demonstrasjon i utholdenhet og rekkevidde i Sørkinahavet. Kina krever 90 prosent av havområdet, som ABC Nyheter tidligere har skrevet om, og tråkker dermed på tærne til halve Sørøst-Asia.

– Bombeflyene demonstrerer amerikansk evne til å raskt forflytte seg til en fremskutt base og utføre langdistanseoppdrag, sier oberstløytnant Christopher Duff, sjef for den 96. bombeskvadronen, i en pressemelding.

Flyet tok av fra Barksdale, midt i USA, fløy over hele Stillehavet, deltok i en øvelse med hangarskipene USS Nimitz og Ronald Reagan, før det landet på Guam, nord for Papua Ny-Guinea.

– Denne sortien demonstrerer vår evne til å nå ut fra hjemmestasjonen og fly hvor som helst i verden, utføre oppdrag, lande på en fremskutt base, og fortsette operasjonen, sier han.

En måned tidligere, 3. juni, deltok et B-52 fly i en NATO-øvelse ved Finnmark, med fire norske F-35 og tre F-16. I mars 2019 ble fem B-52 sendt til en øvelse langs norskekysten.

Vel å merke kan B-2 gjøre samme bragden - men ikke uten store røde tall på regnskapet til flyvåpenet.

Fem B-52 fly fløy over Norge i mars 2019. Foto: Us Air Force / Reuters / NTB scanpix

«Stor og feit»



Da B-52 ble innført, fikk det tilnavnet «Big Ugly Fat Fellow» - altså en «stor, stygg, feit kar», og produksjonen stoppet i 1962. Imidlertid har flyet bombet både Viet Cong fra 1965, hvor det til og med har skutt ned sovjetiske jagerfly av typen Mig-21 ved hjelp av maskingevær i halen.

Det har bombet Kambodsja og Laos i 1969 i den svært kontroversielle «Operation Menu», beordret av Richard Nixon og sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger. Kissinger endte med å få Nobels fredspris, som han senere ville levere tilbake, hendelsen bidro til dette.

Et B-52 slipper bomber over Vietnam i 1972. Foto: National Museum of the USAF

Den supersoniske bomberen B-1 «Lancer» var ment å erstatte B-52 i 1986, men endte kun med å supplere den. B-52 ble stappet med nytt elektronisk utstyr og evne til å bære nesten alle våpensystemer som USAs flyvåpen innehar, som gjorde det om til et gigantisk angrepsfly som kan skyte ut missiler og raketter i tillegg til å slippe bomber.

I 1991 gjorde B-52 igjen nytte for seg i operasjon Desert Storm, der forsvarsminister Dick Cheyney og forsvarssjef Colin Powell brukte dem til å bombe irakiske stillinger. Flyene tok av fra flystasjonen Barksdale i USA, fløy over Atlanteren, slapp bombene, tanket opp i lufta og fløy hjem igjen. Turen var på 23.000 kilometer, noe som tilsvarer en tur rundt halve jorda.

I 1999 bombet flyet serbiske mål under NATO-bombingen av Jugoslavia, og fra 2001 teppebombet det stillingene til Taliban i afghanske fjell.

Fra 2016 fløy flyene 1.800 sortier mot IS i Midtøsten. Altså nesten to i døgnet, hver dag, i tre år i strekk.

Cockpiten til en B-52 modell D, fra 1956. Foto: National Museum of the United States Air Force

Moderniserer atommakten



Det amerikanske flyvåpenet må stramme inn livreima. Utviklingen av det nye bombeflyet B-21 vil minst koste 500 milliarder dollar. For å faktisk kjøpe flyene må man legge tilsvarende sum på bordet.

USA er også i ferd med en stille, men storstilt modernisering av sitt atomvåpenarsenal:

Snart introduseres den nye «Columbia» -ubåtklassen med ballistiske atomstridshoder, som skal erstatte «Ohio»-klassen, i løpet av dette tiåret. Det skal bygges 12 stykker.

De interkontinentale GBSD-missilene med nye stridshoder, skal erstatte dagens «Minuteman III» i løpet av 2030-årene.

Siste del av moderniseringen er et nytt stort og tungt langdistansemissil som skal skytes ut av nettopp B-52, ved navn LRSO (Long Range Stand Off Weapon), som skal frakte atomstridshoder.

Det gjør at B-52 kan forvente å leve en god stund til - spesielt med tanke på at det er i det blå når erstatteren B-21 kan bli ferdig.