– Vi har gjennomført komplekse luftoperasjoner med avanserte systemer både på bakken og i lufta. Øvelsen gir god erfaring i både planlegging og gjennomføring av store operasjoner, sier oberstløytnant Ståle Nymoen, sjef for 332 skvadron.

Øvelsen er en av de største i sitt slag, ifølge Forsvarets hjemmesider.

Kjernen til USAs flåte av langtrekkende bombefly

Taktiske og strategiske bombefly spiller fortsatt en sentral rolle i væpnede konflikter, men etter hvert har de strategiske bombeflyenes rolle blitt overtatt av langdistansemissiler og krysser missiler.

B-1 Lancer er et strategisk bombefly med lang rekkevidde. Flyet er konstruert spesielt for angrep mot fiendtlige styrker på bakken. Sammen med B-52 Stratofortress og B-2 Spirit danner flyene kjernen til USAs flåte av langtrekkende bombefly.

Høyt prioritert



Oberstløytnant Ståle Nymoen. Foto: Julie Haugen, Forsvaret Foto: Forsvaret

Til sammen fire norske F-35 trente onsdag formiddag med to amerikanske B-1 bombefly i luftrommet over Norge. Flyvningen er del av en omfattende øvelse med flere allierte nasjoner.

Ifølge Forsvaret er øvelsen høyt prioritert. De amerikanske bombeflyene øver for tiden i flere land, som også innbefatter samhandling i norsk luftrom med flere allierte styrker.

Erstatter F-16



Norge har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 nye kampfly av typen F-35. Flyet er et såkalt multirollefly, som vil si at det er bygget for å kunne løse en rekke ulike oppdrag, både alene og sammen med andre.

F-35-flyene skal erstatte dagens F-16-fly, som fases ut fra 2019. Ifølge Forsvaret kan flyene utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner enn det F-16 har kapasitet til.

– Viktig at amerikanerne kan bidra i forsvaret av Norge

Under onsdagens øvelse blir flyene drillet i komplekse luftoperasjoner hvor kontroll- og varsling utgjør en viktig del av øvelsen.

– Dette er en viktig treningsarena for integrasjonstrening hvor vi kan operere sammen og utveksle informasjon med andre allierte. Som Norges viktigste allierte er det viktig at amerikanerne kan bidra i forsvaret av Norge om det skulle oppstå en krise eller konflikt, understreker oberstløytnant Ståle Nymoen.

