Foreløpig havarirapport: – Corona gikk pilotene på nervene

Passasjerflyet til statseide Pakistan International Airlines (PIA) krasjet under innflygingen til flyplassen i Karachi 22. mai.

Kun to mennesker om bord overlevde da flyet styrtet i et boligområde etter at begge motorene sviktet. I tillegg døde en person på bakken.

– Flygeren og flygelederen fulgte ikke standard prosedyrer, sa Pakistans luftfartsminister Ghulam Sarwar Khan da han la fram resultatet av den innledende granskingen i nasjonalforsamlingen onsdag.

Krasjstedet i Karachi Foto: Luftfartsmyndighetene i Pakistan / Aviation Herald

Den foreløpige rapporten antyder at flygelederen og besetningen feilet i forkant av ulykken. Eksperter fra den europeiske flyprodusenten Airbus og en seniorpilot fra Turkish Airlines bidrar til etterforskningen.

– Den endelige rapporten vil ta et år å fullføre, sa statsråden.

Feil i flere ledd



Foreløpige undersøkelser viser at det var ingen teknisk feil i flyet, og begge piloter var medisinsk skikket og erfarne. Det ble heller ikke meldt om noen feil til tårnet, skriver nyhetsbyrået Anadolu.

Flyet var i en høyde av 2220 fot da det var ti nautiske mil unna flyplassen, mye lavere enn innflygingsbanen på 2500 fot. I seg selv er ikke dette et stort problem, men flyet fortsatte å dale, til tross for advarselen fra flygelederne.

– Dessverre var piloten altfor overmodig og ignorerte advarslene helt til den siste fasen av innflygingen, sa Khan.

– Ifølge stemmeopptakeren forble pilotene og besetningsmedlemmene engasjert i samtale om coronaviruset under hele flyturen. Det virker som om coronaviruset gikk utover nervene deres, sa han.

Overvåkingskamera og merker på rullebanen fra den første mislykkede landingen. Foto: Luftfartsmyndighetene i Pakistan

Fikk ikke vite om brann i motorene



Motorene traff antakelig bakken og tok fyr etter det første mislykkede landingsforsøket. Men brannen ble av en eller annen grunn ikke påpekt av flygelederne.

Under det andre landingsforsøket sviktet motorene rett før landing, mens de fløy i medvind, noe som gir dårligere løft.

Det har skjedd over et titalls flyulykker på pakistansk jord siden landet ble til i 1947, med det dødeligste 2010 krasjet av en Airbus A321, drevet av det private flyselskapet Airblue, utenfor hovedstaden Islamabad, som drepte alle 152 mennesker om bord .

Tragedien skjedde få dager etter at landet hadde gjenopptatt kommersiell innenriks luftfart etter en pause på to måneder som følge av pandemien.

Mange passasjerer var på vei for å feire den muslimske høytiden id al-fitr sammen med sine kjære.