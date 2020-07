Drapet på en 27 år gammel kvinne, utført av ekskjæresten hennes, har skapt raseri i Tyrkia den siste uken.

Drapet har belyst både det sjokkerende høye antallet partnerdrap av kvinner og Tyrkias arbeid for å fjerne lovgivning som skal beskytte kvinner mot kjønnsbasert vold, melder The Guardian.

Deler svart-hvitt-bilder i solidaritet

Tyrkiske kvinner har den siste uken demonstrert mot de høye antallene partnerdrap i landet, et tall som har doblet seg siden 2012 . I 2019 nådde tallet 500 kvinner. Fortsetter årets statistikk i nåværende tempo, kan tallet for 2020 bli enda høyere.

På sosiale medier har etternavnet til 27 år gamle Pinar Gultekin blitt en populær emneknagg, og folk har delt svart-hvitt-bilder for å spre oppmerksomhet rundt problemet.

Vold mot kvinner og såkalte «æresdrap» har dype røtter i Tyrkia. Ifølge en studie fra 2009 har 42 prosent av Tyrkiske kvinner mellom 15 og 60 år, opplevd fysisk eller seksuell vold fra sine ektefeller eller partnere.

Vil trekke seg fra kvinnekonvensjon

Tyrkia vil nå følge i Polens fotspor, som nylig varslet at de ønsker å trekke seg fra Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, også kalt Istanbul-konvensjonen eller Kvinnevoldskonvensjonen.

– Signalet i at Polen og nå Tyrkia trekker seg fra konvensjoner som forebygger vold er urovekkende og tilbakeskritt for alle kvinner og våre felles menneskerettighet, skriver leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen, i en kronikk i Drammens Tidende.