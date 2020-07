Innsatte reddet livet til fengselsvakt: – Vi kunne ikke la ham dø

Fengselsvakten Warren Hobbs var akkurat ferdig med runden, og var på vei tilbake til pulten sin ved Gwinnett County fengsel da han plutselig falt om. Tre innsatte fikk med seg at vakten kollapset og begynte å skrike og hamre på dørene til cellene sine i håp om å vekke ham. Hobbs våknet omsider og fikk karret seg til pulten sin. Han blødde kraftig fra et åpent sår i hodet, men klarte likevel å få trykket på knappen som låste opp døren til cellene.

De innsatte hjalp ham ringe etter ambulansen og fått tilkalt vikar. Nå hylles de for sin innsats.

– Hobbs er alltid hyggelig når han kommer for å ha kveldsvakt her på fengselet. Han behandler alle innsatte med respekt, og vi har alle sammen respekt for ham, sier Walter Whitehead som soner en dom ved fengselet.

Ifølge Fox 5 Atlanta ble Hobbs ble rammet av et hjerteinfarkt. Hadde det ikke vært for vaktenes reaksjon kunne han ha mistet livet.

– Jeg klarte ikke å se at han ligge besvimt på det viset, så jeg gjorde alt jeg kunne for å komme meg ut av cellen. Jeg ville komme ham til unnsetning slik jeg vet han ville gjort for oss, sier Whitehead.

De innsatte snakket varmt om forholdet mellom de innsatte og ansatte ved Gwinnett County jail, og har ved flere tilfeller sett vakter stille opp for innsatte slik de selv gjorde onsdag.

– Jeg har sett vakter respondere på utallige medisinske nødssituasjoner hvor innsatte er syke, og de kommer alltid løpende. Du tror de løper for livet, men de løper faktisk for å redde andres liv. Det vi gjorde for Hobbs hadde han også gjort for oss, sier Whiteheads cellekamerat Terry Lovelace.

