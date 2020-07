USA-viter: – Dette er bare Trump som «sier ting»

Torsdag spurte Donald Trump på Twitter om ikke presidentvalget burde utsettes fordi det valget vil bli «unøyaktig og uredelig».

«Med universell post-stemming, kommer 2020 til å bli det mest unøyaktige og uredelige valget i historien. Det vil være en stor skam for USA. Utsette valget til folk kan stemme på en riktig og trygg måte?», skrev presidenten på Twitter.

Trumps Twitter-melding har vekket sterke reaksjoner både fra demokratiske og republikanske politikere. Fox News' politiske redaktør Chris Stirewalt sier at Trump avslører sin svake politiske posisjon med Twitter-meldingen. Republikanernes øverste ledere i Kongressen, Mitch McConnell har gjort det klart at årets presidentvalg skal gjennomføres som planlagt.

Seniorforsker ved Norwegian Research Centre, Hilmar Mjelde, sier til VG at Trump ikke kan endre valgdatoen som har stått fast ved lov siden 1845.

Hilmar Mjelde, ekspert på amerikansk politikk og postdoktor ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

– Kun Kongressen kan endre valgdatoen, noe som politisk er 100 prosent utelukket. Dette er bare Trump som «sier ting», sier Mjelde som mener Trump kommer med utspillet i forbindelse med dagens offentliggjøring av USAs katastrofale økonomitall.

– Trumps presidentskap tar uansett slutt 20. januar 2021, om han ikke da gjenvelges, understreker Mjelde.

Han får støtte av Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. USA-eksperten sier til VG at Trump ikke har makt til å utsette eller bestemme når presidentvalget skal være.

– Hvis man ser på hvem som styrer Kongressen i dag, så er det delt. Senatet er ledet av republikanerne i flertall, og Representantenes hus er ledet av demokratene. Det betyr at dersom man skal få vedtatt en lov for å endre valgdatoen i år, så må demokratene og republikanerne være enige om det, og de er ikke enige i så mye, påpeker USA-eksperten overfor VG.

– Frykter han kan egge til vold

Presidentvalget skal etter planen avholdes 3. november. Datoen er fastsatt av Kongressen, og det er i utgangspunktet ingen åpninger i grunnloven for at presidentinnsettelsen kan skje noe senere enn 20. januar.

«For å gjøre det klart: Jeg frykter ikke at Trump kan utsette valget. Jeg frykter at Trump kan egge til vold», skriver Walter Shaub, tidligere direktør for USAs føderale organ for myndighetsetikk (OGE).

New Yorks statsadvokat Letitia James varsler at de ser på juridiske muligheter for å stoppe forsøk på å utsette valget.



«New York vil lede an i kampen mot ethvert forsøk fra Trump på å utsette valget og nekte oss stemmeretten. Vi ser på alle juridiske muligheter», skriver James på Twitter.

Trump har benyttet en rekke anledninger til kaste frem mistanker om høsten valg vil bli utsatt for juks. Han har brukt poststemmer som argument for det han mener er åpninger for valgfusk, men det finnes imidlertid ingen bevis på at poststemmer fører til mer valg-juks.

Joe Biden skal utfordre Donald Trump ved valget i november. Foto: Patrick Semansky / AP

Meningsmålinger viser at Joe Biden, Demokratenes trolige kandidat, leder stort. Biden selv har forutsett at Trump ville forsøke å utsette valget.

– Sann mine ord, jeg tror han vil forsøke å utsette valget på et eller annet vis, sa Biden på et møte for å samle inn penger til valgkampen i april.