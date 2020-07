Professor kaller Tegnells folk for sekt

– Hvordan kunne vi få så forskjellige tolkninger, spør infeksjonsekspert Björn Olsen retorisk til Sveriges Televisjon (SVT).

Olsen er professor i infeksjonssykdommer og overlegen som gjentatte ganger har kritisert svenske helsemyndigheters håndtering av pandemien. Nå har han stilt opp på en sommerprat, ett halvår etter at han sammen med familien feiret nytt år på samme stranden som Sveriges statsepidemilog Anders Tegnell.

De fikk begge samme informasjonen om det da såkalte Wuhan-viruset. Olsen mener Tegnell bare avskrev det som nok et virus fra Kina. Det endte med å bli den største pandemien verden har sett i nyere tid.

Møtte hatet

I april skrev Olsen sammen med 21 andre fageksperter et innlegg i svenske Dagens Nyheter hvor de kritiserte svenske myndigheters tilnærming til covid-19. Det utløste et hatkor. Olsen opplever at dette har endelig gitt seg.

– Jeg tror at med over 5.500 døde i Sverige, når nabolandene våre bare har en brøkdel, så ble det for mange et uanstendig høyt tall.

Les også: Svenske helsemyndigheter frykter dobbelt så mange coronadødsfall

– Hvordan kan så høye dødstall være en god strategi?

Olsen sier i intervjuet at han ikke har til hensikt å grave frem alle eksemplene på det han mener er feil håndtert av svenske myndigheter.

– Tiden strekker ikke til det

Han har dog et klar melding til svenske Folkhälsomyndigheten (FHM).

– Sekterisme er farlig og mange medier har vært tilhørere i sekten rundt den svenske strategien. Grupper tjener på å ha en djevelens advokat i rommet. En som utfordrer tunnelsynet. Det er opplaget at det manglet da FHM konkluderte med at pandemien var en vanlig influensa.

Hvem er gal?

På forsommeren var Anders Tegnell gjesteprogramleder i et svensk radioprogram. Da sa statsepidemiologen at han av mange var ansett som en helt, og at da andre land begynte å stenge ned, stikk i strid med den svenske strategien, tenkte han at verden må ha blitt gal.

(Artikkelen fortsetter under)

VIDEO: Gustav får tatoveringen kanskje ikke alle vil ha

Les også: – Verden må ha blitt gal

Det har også professor Olsen fått med seg:

– Har hele verden blitt gal og vi i Sverige er de eneste som tenker klart? Min konklusjon er at det sekterisme er farlig.

Olsen utdyper mer i et intervju med sin arbeidsgiver Uppsala Universitet fra tidligere i sommer.

– For meg er dette et spørsmål om moral. Ser jeg som forsker at noe er feil, er det min plikt å være katalyst for diskusjonen. Med corona har Sverige av uklare grunner forlatt forsiktighetsprinsippet som vi bekjenner oss til. Og i dag regner vi tre ganger så mange døde som våre nordiske naboland til sammen. Mange leveår er gått tapt og familier er unødvendig ødelagt. Det må ikke forties.

Må leve med viruset

Det har vært mange spådommer om at coronaviruset vil komme i en ny bølge til høsten. Det synes tilsynelatende ikke å bekymre Anders Tegnell.

– Jeg er ikke så urolig for Sveriges del. Jeg tror ikke det kommer til å påvirke oss så mye, men det er leit for de landene i Europa hvor det øker, sier Tegnell.

Olsen frykter ingen andre bølge, skriver Aftonbladet. Han tror heller ikke at andre land vil kunne ta igjen Sveriges dødstall. Snarere tvert i mot.

– Vi kommer vil fortsette å leve med viruset. Det beste vi kan gjøre nå er å lære av feilene og å tenke utenfor boksen.