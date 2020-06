Åkessons krav om Tegnells avgang kritiseres av Folkhälsomyndigheten

– Våre eldre har åpenbart ikke fått den beskyttelse og støtte som de med all rett kan forvente seg, skrev Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson i en debattartikkel i Dagens Nyheter.

Han pekte på det han kalte en rekke «grovt feilaktige» uttalelser fra Folkhälsomyndigheten, og mente at Tegnell og andre ansvarlige bør gå av som følge av disse.

– Dette har han ikke noe med. Det er verken regjeringen eller Åkesson som ansetter offentlige tjenestemenn, svarer Folkhälsomyndighetens leder, Johan Carlson.

– Veldig umodent



Han synes ikke noe om at Tegnell og Folkhälsomyndigheten trekkes inn i et politisk spill.

– Det er bemerkelsesverdig og ubeleilig å gjøre Folkhälsomyndigheten til et redskap i den politiske debatten, understreker han.

Carlson sier til Expressen at han ikke kan peke på noen konkrete feil Folkhälsomyndigheten har gjort under coronakrisen.

– Vi får vel titte på ulike nivåer og tidspunkter, men å veive med armene og si at Anders Tegnell skal gå av synes jeg er veldig umodent, sier han.

Tok selvkritikk



Sverige har registrert over 4.600 coronarelaterte dødsfall og nesten 44.000 smittetilfeller. Målt i antall coronarelaterte dødsfall per innbyggere har Sverige 46 per 100.000.

Det tilsvarende tallet i Norge er 4.

Tegnell tok tidligere denne uka selvkritikk og sa at Sverige burde iverksatt flere tiltak for å bremse coronasmitten allerede fra begynnelsen.