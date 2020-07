SVT melder at det svenske kongehusets turistinntekter er betraktelig påvirket av covid-19. Vanligvis legger turister på slottsbesøk igjen omkring 105 millioner svenske kroner i kassa. Men siden coronaviruset stakk digre kjepper i hjulene på næringen, har inntekten skrumpet inn til «bare» 27 millioner svenske kroner.

I et intervju med Svensk Damtidning forteller økonomisjef Jan Lindman at den kongelige lommeboka merker at inntektene knyttet opp mot slottsvisninger og parker skrumper inn.

– Vi ser en kraftig negativ effekt, ettersom besøksantallet minker kraftig, sier Lindman.

Han forklarer at tallene for hoffet ikke er like dyster lesning.

– Vi har hatt ganske nøytral effekt og har hatt mindre reisekostnader.

Nå får kongehuset drahjelp fra det svenske finansdepartementet.

– Vi vil ikke annet enn å vise den fantastiske kulturarven og ingen blir gladere enn når vi ser alle menneskene ute i parkene våre. Men skal man ta hånd om dem, så koster det penger , sier Staffan Larsson, representant for det svenske hoffet, til SVT.

Prinsesse Madeleine sammen med moren, dronning Silvia, under et veldedig arrangement i New York i oktober 2019. Foto: Bennett Raglin/AFP

Samtidig som kongefamilien har måttet skru inn pengekrana, kom meldingene om at prinsesse Madeleine taklet corona-isolasjonen hun har vært under i Florida dårlig. Hun bor i Florida med ektemannen Chris O’Neill og deres tre barn.

Svensk Damtidning meldte i begynnelsen av juli at prinsessen hadde ringt venner i Stockholm og fortalt at hun led av sterk hjemlengsel etter å ha vært 800 mil fra familie og venner de siste månedene.

I likhet med andre familier har heller ikke de svenske kongelige kunnet være sosiale slik de har vært vant til. Den ellers utadvendte prinsessen følte seg både ensom og utelatt, erfarer Svensk Damtidning. Barna kunne heller ikke dra i barnehagen.

Til slutt trosset prinsesse Madeleine corona og tok fly hjem til Sverige. Ifølge det svenske ukebladet skal hun tilbringe sommeren på Solliden på Öland – vel og merke med sosial distanse til foreldrene.