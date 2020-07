Grevinne Alexandra om skilsmissen: – Det handler om ren overlevelse

I 2005 skilte danske grevinne Aleandra (55) og prins Joachim (50) seg etter ni års ekteskap. To år senere giftet hun seg igjen, denne gang med den 14 år yngre filmfotografen Martin Jørgensen (født 1978). Hennes to sønner, Nikolai og Felix, var de eneste fra kongefamilien som var til stede.

Ekteskapet med Jørgensen tok slutt i 2015, og til Berlingske forteller grevinnen at det tok henne to år å komme over skilsmissen.

Grevinne Alexandra av Fredriksborg var blant gjestene da dronning Margrethe feiret sitt 40 årsjubileum som regent i 2012. Da kom hun i følge med sin nye mann, Martin Jørgensen. Foto: Krister Sørbø / NTB Scanpix

– Uten at jeg vil gå i detaljer, kan jeg fortelle at jeg har opplevd å ha vært i mørket og ikke ant om det noensinne ville kunne bli lyst igjen, sier hun underveis i intervjuet.

– Men jeg lærte at selv når du er i bunnen av hullet, finnes det en vei opp. Dette budskapet er så viktig, for når man befinner seg der nede, kan man ikke se lyset. Det handler om ren overlevelse. I etterkant virker det utrolig at man har kommet seg gjennom det. Men det eneste som hjelper, er handling - å takle det man står midt oppi.

Sier farvel til årlig million-apanasje



I forbindelse med det lengre intervjuet med Berlingske, forteller hun også om sin beslutning å ta farvel med den årlige apanasjen som er på 2,6 millioner danske kroner.

– Det er et teppe som blir revet bort. Men rent menneskelig er det ingen bånd som blir kuttet. Jeg har et flott forhold til barnas far og hans familie. Vi ser hverandre fremdeles, og vi har det gøy, forteller grevinnen.

Beslutningen trådte i kraft samme dag som hennes yngste sønn, prins Felix, ble 18 år og dermed trer inn i de voksnes rekker.

Ansatt i ny jobb



Grevinnen, som heretter skal sørge for seg selv, ble tidligere i år ble ansatt av elektronikkselskapet Bang & Olufsen som «leder for kundeprogrammer».

I den nye jobben, som hun begynte i 18. mai, skal hun utvikle nye kundeprogrammer og finne nye kundegrupper.

– Jeg ser veldig frem til å jobbe med å styrke kjennskapen til Bang & Olufsens merke og produkter på virksomhetens kjernemarkeder. Bang & Olufsen er et ikonisk, dansk merke og jeg gleder meg til å bli en del av selskapet og til samarbeidet med mine nye kolleger og partnere, uttalte grevinnen i en pressemelding.

Før hun giftet seg med prins Joachim i 1995, jobbet Alexandra som administrerende direktør i selskapet GT Management.

Da ekteskapet tok slutt, var det mange som ble sjokkerte. Bruddet markerte samtidig den første kongelige danske skilsmissen på 160 år.