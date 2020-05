Torsdag forrige uke ble den tidligere bokseren, skuespilleren og TV-profilen Paolo Roberto (51) tatt av politiet mens han kjøpte sex av en prostituert i en leilighet i Stockholm. Svenske TV4 var raskt ute med å bekrefte at Roberto, som siden 2015 har vært programleder for den svenske utgaven av «Farmen», er uaktuell for videre jobb.

Nå melder det svenske kongehuset at Roberto ikke lenger vil være frontfigur for prinseparets fond for ordblinde. Den kjente TV-profilen har vært en del av kampanjen siden 2017, men nå er det slutt.

«Stiftelsen har valgt å fjerne Paolo Roberto fra vårt kampanjemateriale om dysleksi. Han har naturligvis fortalt oss om hendelsen som ikke samsvarer med fondets virksomhet og verdier» , skriver pressesjef Margareta Thorgren i en tekstmelding til Aftonbladet.

«En parasitt som skal utryddes»

Roberto gikk selv ut og erkjente sexkjøpet i et lengre innlegg på Instagram. Der åpner han med at han alltid har klart å ødelegge for seg selv, men at det denne gangen ikke finnes noen unnskyldning.

«Jeg er ganske enkelt en parasitt som skal utryddes. I kveld har jeg tatt en skikkelig dum beslutning som gjør at jeg mister min kjærlighet, mine barns respekt, selskapene mine, tv-kontrakt og alt jeg har kjempet for gjennom alle disse åra», skriver 51-åringen.

Roberto skriver videre at det er det han fortjener, og at det nå er på tide å søke hjelp.

Pågripelsen kom som følge av at politiet gjennomførte en razzia mot en adresse på Östermalm i Stockholm sentrum. Totalt elleve personer ble siktet, hvorav en pågrepet. De øvrige ti personene innrømmet straffeskyld der og da.

Dømt for mishandling

Roberto er av italiensk opphav og har en fortid som kickbokser og bokser. Han er tidligere dømt, blant annet for mishandling, og er de siste årene blitt et kjent ansikt i Sverige etter blant annet å ha figurert i filmer og deltatt i «Skal vi danse». Siden 2015 har han vært programleder for «Farmen».

I et intervju med TV4 la Roberto alle kort på bordet og fortalte blant annet at han hadde betalt 1500 kroner for seksuelle tjenester.

– Det kan ikke bortforklares. Jeg har gjort det, og folk er rasende på meg. Og det med rette, uttalte Roberto til kanalen mens han forklarer handlingen med at han ville døyve angst.

– Jeg fant det skitneste som fins, for å døyve dette hullet i meg, sier han og bedyrer at han aldri tidligere har kjøpt sex.