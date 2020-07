New York anbefaler «kinky sex» for å unngå covid-19

Helseetaten i New York har oppdatert sine råd mot smitte av SARS-CoV-2, og disse inkluderer en svulstig liste om sex.

De starter med å oppfordre til å begrense kopulasjon med folk man kjenner godt, helst seg selv.

«Du er din tryggeste sexpartner. Masturbering vil ikke spre covid-19, spesielt hvis du vasker hendene dine, og dine leketøy i minst 20 sekunder», står det.

Men de understreker tidlig at folk kommer til å ha sex med andre uansett. Imidlertid ber de om å slå en «balanse mot personlig og offentlig helse.»

«To er selskap, tre er en folkemengde»



Helseetaten viser til at viruset har blitt funnet i sæd og avføring, og at det er uklart hvorvidt SARS-CoV-2 sprer seg gjennom vaginal eller anal sex. Men basert på andre coronavirus, så er ikke det en sannsynlig smittevei.

Kanskje er maske noe for deg?, spør Helseetaten i New York. Flere byer i USA har gitt omfattende sexråd. Bildet er fra Nederland, der sexarbeidere i «Red light distrikt» har fått lov å gjenoppta fra 1. juli. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters / NTB scanpix

Imidlertid sprer viruset seg med partikler i spytt, slim og ånde fra personer med covid-19 selv om de ikke har symptomer. Derfor finnes det måter å redusere den risikoen på, skriver byens administrasjon. Dette bør newyorkere tenke på før de har sex, blant annet:

Ha tett kontakt - sex inkludert - kun med en liten sirkel av personer.

Ha sex kun med folk som gir sitt samtykke.

Har du sex med noen utenfor din omgangskrets, så må det være med noen du stoler på, og spør dem om de har hatt symptomer, før du «hooker up».

du «hooker up». To er selskap, tre er en folkemengde. Definitivt hvis dere er flere enn tre. Men hvis du likevel skulle gå for det, bør du begrense gjestelisten, gå for folk du har hatt sex med tidligere, og gjøre det i åpne, godt ventilerte steder, og helst ha noe over ansiktet. Antibac er selvsagt et must.

Vurder å legge fysisk sex på hylla og heller ha «sexy zoom-party».

Ta en test, oppfordre partnere til å teste seg, og tenk over hva slags test du skal ha, ettersom antistoff-tester er ikke helt sikre.

«Corona-sutra»



Når man først har bestemt seg for å ha sex, anbefaler New York:

Unngå kyssing.

Unngå oralstimulering av anus.

Bruk maske. «Kanskje er det noe for deg, kanskje ikke, men under covid-19 er det bra måte å legge til enda et lag av beskyttelse».

Vær kinky. Vær kreativ med samleiestillinger og fysiske barrièrer. Som vegger, som tillater seksuell kontakt, men hindrer kontakt ansikt til ansikt.

Masturber overfor hverandre - men på avstand.

Vask deg før og etter.

Hvis du føler deg uvel, så bør du i alle fall unngå sex, kyssing, og tett kontakt. Også hvis du har hatt kontakt med noen som har covid-19 eller hvis du og partneren har en medisinsk sårbarhet mot sykdommen, skriver helseetaten.

Andre byer og delstater har lignende råd, som Los Angeles , San Francisco , Washington og Oregon, men få har gått så grundig til verks.

Rådene har fått ros for å være konstruktive, ikke dømmende, og «rett på sak». De har heller ikke fått så mye ris, men mye latter på sosiale medier, som Reddit, der trådene er nå lukket for kommentarer.

Blant annet takker noen for flere ideer til deres «corona-sutra».

FHI kan ikke kommentere



Ekspertene i FHI i Norge er for tiden utilgjengelige og kan ikke kommentere på spørsmål fra ABC Nyheter, men medievakta refererer til tidligere uttalelser, som overlater detaljene til nordmennenes egen diskresjon.

«Det er foreløpig ingen dokumentasjon på at coronaviruset smitter seksuelt og det gjenstår å se om dette funnet av viruset i sæd har noen praktisk betydning. Ved seksuell kontakt med en smittet person vil man uansett først og fremst bli smittet ved dråpesmitte på vanlig måte gjennom den nærkontakten sex innebærer.»

«Personer som har fått påvist coronavirus skal isoleres (hjemme eller i helseinstitusjon) og denne isoleringen varer til 3 døgn etter at man er helt frisk og minst 8 dager etter at man ble syk. I denne perioden skal man da heller ikke ha sex med andre», skriver FHI.