19-årig kvinne dømt for å ha slått ned mann i 40-årene

Det var utenfor et skjenkested i Flekkefjord sentrum natt til mandag 1. juli at 19-åringen slo ned den langt eldre mannen i fjor. Hun slo ham flere ganger i ansiktet slik at han gikk i bakken, skriver Fædrelandsvennen.

Lister tingrett har dømt den nå 20 år gamle kvinnen til 45 dagers betinget fengsel og 5.000 kroner i bot.

Kvinnen forklarte i retten at hun slo fordi mannen fordi han litt tidligere inne på skjenkestedet hadde spurt om å få kjøpe seksuelle tjenester av henne. Retten kunne ikke utelukke kvinnens forklaring og anså derfor provokasjonen hun var blitt utsatt for, som formildende.

Kvinnen ble også funnet skyldig i fyllekjøring i en stjålet bil uten førerkort, oppbevaring av narkotika og tyveri av hodetelefoner.