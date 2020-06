På 70-tallet var Björn Ulvaeus (75) gift med ABBA-kollegaen Agnetha Fältskog (70), men nå er han gift med Lena Kallersjö (71), som han også har to barn med.

I et spørsmål og svar-intervju med The Guardian spør journalist Rosanna Greenstreet han om alt fra hvem han beundrer til hvor ofte han har sex.

På det siste spørsmålet svarer den svenske artisten at han «bare» har sex fire ganger i uka.

– Jeg er 75 år og jeg orker ikke å ha sex mer enn fire ganger i uka, sier han.

På 70- og 80-tallet var ABBA en av verdens mest populære popgrupper, og i tillegg komponerte Ulvaeus flere verdensberømte musikaler.

Les også: ABBA-Björns millionkupp

Åpen om utfordringene sine

Til tross for all suksessen, sier Ulvaeus at han ofte sliter med dårlig selvtillit.

– Jeg har fortsatt en del dårlig selvtillit og en kynisk og pessimistisk side. Det er irrasjonelt og går imot mitt intellekt. Det er en konstant kamp, sier han til The Guardian.

Det er ikke så ofte Ulvaeus stiller opp i intervjuer lenger, men når han gjør det er han åpen om utfordringene han har slitt med opp gjennom årene.

25. april i år fylte han 75 år og i den anledning fortalte han til den svenske avisen Dagens Nyheter at han slet med alkoholproblemer over en lengre periode.

Innrømmet alkoholproblem

– Det er nok tolv, tretten år siden jeg sluttet. Jeg hadde drukket ferdig. Det påvirket mitt liv for mye. Ja, jeg var alkoholiker, eller, man er nykter alkoholiker.

Videre fortalte han at han nå har sluttet å drikke alkohol, og at det var det beste valget han noen gang hadde tatt.

– Det var den beste beslutningen jeg har gjort i hele mitt liv. Det tok omtrent tre kvart år . Etter hvert begynte sinnet og åpne seg igjen, kreativiteten kom tilbake og alt ble utrolig mye bedre, sa han.

Les også: Dette er ABBA-Björns favoritter i Stockholm