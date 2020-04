Hvor lenge er det egentlig normalt å ha sex før utløsning?

Men hvor fort er for fort? Og hva er egentlig normalt?

Det er vanlig at både unge gutter og unge jenter tror at samleie skal vare lenge, sier Tore Holte Follestad til forskning.no.

Han er leder for Norsk forening for klinisk sexologi og daglig leder på klinikken Sex og samfunn i Oslo. Dit kommer unge mennesker for å få hjelp med seksuell helse.

– Alle kjønn tror det skal være slik. Gutter tror at de skal ha en kjempestor penis og at den skal holde ut voldsomt lenge i senga. Og alle tror at når penis kommer inn i vagina, er det vanlig at det blir nytelse og fyrverkeri for alle parter, sier han.

– Men mange jenter opplever smerter og ubehag og lurer på hva de skal gjøre. Men hvis du har en times samleie, er det ikke så rart at du får vondt, sier Follestad.

I en norsk studie som ble publisert i Journal of Public Health i 2009, rapporterte 27 prosent av menn at de hadde problemer med for tidlig utløsning. Det var flere yngre enn eldre menn som svarte dette.

Men kan det hende at en del har en feiloppfatning av hva som er normalt og nødvendig?

– Ja, så absolutt, sier den finske psykologen og seksualterapeuten Patrick Jern.

Han leder avdeling for psykolog ved Åbo Akademi Universitet og forsker på prematur ejakulasjon, altså for tidlig sædutløsning blant menn.

Normal versus ønskelig

Ser man på gjennomsnittslengden for samleier i Europa, er den på rundt åtte minutter, men det er store forskjeller, forteller Jern.

Og statistisk sett er det normalt å avvike opptil sju minutter fra snittet.

– I så måte burde hvilket som helst samleie som varer mellom ett og 15 minutter, være «normalt», sier den finske forskeren til forskning.no.

– Det pleier være sånn at cirka 30 prosent av menn som blir spurt, bekymrer seg over å ikke kunne kontrollere utløsningen sin bra nok. Mens bare 1-2 prosent av mennene rapporterer at samleiene vanligvis er cirka ett minutt eller kortere, sier Jern.

Patrick Jern forsker på prematur ejakulasjon. (Foto: Nicklas Hägen)

– Det er altså veldig vanlig at man bekymrer seg for dette, selv når de objektivt sett har normalt lange samleier, sier han til forskning.no.

I en ny undersøkelse som Bente Træen og kollegaene foreløpig ikke har analysert dataene fra, har de stilt folk spørsmål for å kartlegge det siste samleiet de hadde.

Træen var også en av forskerne bak studien fra 2009 der mange norske menn rapporterte om problemer med for rask utløsning.

I den nye undersøkelsen har forskerne blant annet spurt menn om de i løpet av det siste året, og over en periode på tre måneder, har opplevd at de har fått utløsning for fort. Men de har ikke spurt hvor fort utløsningen kom.

– Men for tidlig sædavgang er nok et helt reelt problem for dem som opplever det, sier Træen til forskning.no.

I studien fra 2009 skriver forskerne at seksuelle problemer blant gifte eller samboende, kan kobles sammen med mindre fysisk nytelse og emosjonell tilfredshet med partneren.

Terapeutene: Så lenge bør det vare

I en studie som ble publisert i Journal of Sexual Medicine i 2008, anslo amerikanske og canadiske parterapeuter den ideelle varigheten av et samleie.

Konklusjon: Alt fra sju til 15 minutter.

Under to minutter var for kort, mente de. Og alt fra ti til 30 minutter var for langt, ifølge de samlede svarene fra terapeutene.

En studie i samme tidsskrift fra 2005 tyder på en voldsom variasjon i hvor lenge samleier i heterofile par varer.

500 heterofile par fra fem land tok tiden på samleiene sine i en fire ukers periode.

Parene satte i gang etter å ha startet en stoppeklokke, og eventuelle forspill eller etterspill ble ikke regnet med.

Det korteste samleiet i studien varte 55 sekunder, mens det lengste humpet og gikk i over 44 minutter.

Bente Træen er professor på Psykologisk institutt, ved Universitetet i Oslo (Foto: Lasse Moer / UiO)

Median-lengden i studien var drøye fem minutter, men samleiene så ut til å bli kortere med alderen på deltakerne, og varigheten var også litt ulik i de fem landene.

Én ting er hva som er statistisk normalt. Men en annen ting er hva man selv og partneren ønsker i sexlivet sitt.

Hvis du som mann kan ha samleie i fem–seks minutter, men likevel opplever dette som for kort – hva skal du gjøre da?

Hjelpe bort fra negativt fokus

Uansett kan du ta det opp med legen din, eller med psykolog eller sexolog.

Og du kan fortsatt få hjelp selv om du ikke kvalifiserer til en diagnose.

– Da kunne behandlingen i første omgang bestå av såkalt psykoedukasjon, sier Patrick Jern.

– Det vil si at man kan opplyse mannen om hva som er den normale lengden på et samleie og samtidig forklare at det er stor variasjon mellom mennesker og par. Og selvfølgelig også at det finnes ulike måter å ha sex på som kan være like nytelsesfullt.

– Ideen om å flytte fokus fra på negativ grubling og bekymring over sin egen evne – til å fokusere på nytelsen og å ha det hyggelig sammen med partneren eller partnerne, sier Jern til forskning.no.

Hva er egentlig normal utløsning?

Han forteller at overfor pasienter som opplever at de kommer for fort, gjelder det oftest å forklare at det ikke er noe medisinsk eller biologisk feil selv om de ikke klarer å ha sex så lenge som de skulle ønske uten å ejakulere.

– Men at det er snakk om en naturlig variasjon i en biologisk refleks, sier den finske psykologen og sexologiforskeren.

Det finnes enkelte menn som pleier å komme så raskt at de ikke rekker å begynne penetreringen engang, og da kan også et eventuelt forsøk på å få barn være vanskelig.

Men det er uvanlig, ifølge Jern.

Menn som oppsøker hjelp for prematur ejakulasjon, gjør det nesten alltid med et ønske om å få bedre sex – ikke for å klare å befrukte en eggcelle.

– Og da er pasientens subjektive opplevelse stå i fokus, snarere enn antallet minutter og sekunder man pleier å ha samleie.

– Altfor mange vet ikke nok

Tore Holte Follestad pleier noen ganger å fortelle unge pasienter på Sex og samfunn, der han er daglig leder, at det er vanlig at samleier bare varer i tre–fem minutter.

For få vet nok, mener Tore Holte Follestad i Sex og Samfunn) (Foto: Kai Myhre/Sex og samfunn)

Da opplever han at mange blir lettet.

Men han erkjenner at det kan være misvisende med statistikk måler hvor lang tid det tar for menn å få utløsning med penetrering, og at det ikke sier noe særlig om hvordan partneren hadde det og hva som eventuelt skjedde før og etterpå.

– Samleier varer i tre til fem minutter – men for hvem?

Mye av kunnskapen er knyttet til mannens prestasjon i senga, mener Follestad.

Han forteller at jenter som kommer til Sex og samfunn-klinikken, kan spørre: Hvordan skal jeg klare å få orgasme når jeg ikke engang får fingeren inn i skjeden? Og et spørsmål gutter kan ta opp, er: Vi hadde sex kjempelenge, men hun fikk ikke orgasme selv om penisen min er stor nok.

Han tror at mange får inntrykket av at menn skal ha en evigvarende kjempeereksjon, fra porno. Men at myten får lov til å overleve, bunner også i at vi som samfunn ikke er særlig gode til å snakke om sex.

– Jeg tror at det med å stimulere klitoris i sammenheng med samleie, er noe man ikke er nok oppmerksom på - hverken i seksualundervisning, i porno eller i kommunikasjon generelt.

– Altfor mange vet ikke nok, eller noe, om hvor viktig klitoris er for at man skal kjenne på gode følelser og orgasmer, sier Follestad.

Som at menn skal komme uten å røre penis

Seksuell nytelse er en svært viktig motivasjon for kvinner for å ha sex, og de fleste kvinner i parforhold synes det er viktig å få orgasme når de har sex, ifølge en finsk studie publisert Socioaffective Neuroscience and Psychology i 2016.

Men i en studie av mer 50 000 amerikanere, sa 95 prosent av heterofile menn at de som oftest eller alltid fikk orgasme når de var seksuelt intime. Det samme svarte 89 prosent av homofile menn, 88 prosent av bifile menn, 86 prosent av lesbiske kvinner og 66 prosent av bifile kvinner.

Blant de heterofile damene sa 65 prosent av de pleide å få orgasme, ifølge studien fra 2004 i Journal of Sex Research.

Men hvis en kvinnelig partner sliter med dette, er det ikke nødvendigvis lengre samleier som er den rette medisin.

Ifølge den finske studien spilte både kvinnenes seksuelle selvtillit og god kommunikasjon inn, sammen med flere faktorer.

Og i en undersøkelse blant amerikanske kvinner i 2015, svarte bare rundt 18 prosent at penetrering i seg selv var nok til å få orgasme. Forskere la fram resultatene i Journal of Sex and Marital Therapy.

Å tro at kvinner kan få orgasme uten å stimulere klitoris, blir omtrent det samme som å tro at menn skal få orgasme uten å røre penis, ifølge den britiske sexologen Karen Gurney som har skrevet boka Mind The Gap.

Men ofte er det hvor lenge selve penetreringen varer som blir målt i forskning. Og sluttpunktet for sexen settes ved penetreringens slutt.

Nyttig for å skille

– Min personlige mening er at det naturligvis er absurd å bare fokusere på når penetreringen begynner og slutter, sier Patrick Jern til forskning.no.

Men det er nyttig i forskning på prematur ejakulasjon, fordi forskjellen er så stor på hvor mange som selv opplever at de sliter med for tidlig utløsning – og hvor mange som har symptomer på det, objektivt sett, ifølge ham.

– Hvis man bare gikk ut ifra subjektive opplevelser av for tidlig sædutløsning, ville omtrent en tredel av alle menn kvalifisere til å få en diagnose. Det ville ikke være hensiktsmessig, sier han.

– Mens hvis vi bare tok utgangspunkt i at for eksempel lengden på penetrerende, vaginale samleier på kortere enn ett minutt, ville 1–2 prosent kvalifisere for diagnose.

– Det hadde ikke vært mulig å identifisere personer som for eksempel bekymrer seg unødig uten å også fokusere på hvor lenge samleie varte før mannen fikk utløsning.

Når man utreder menn for prematur ejakulasjon skal man spørre dem både om dere egen opplevelse av symptomer og om hvor lenge samleiene deres pleier å vare, ifølge Jern.

Hva skyldes prematur ejakulasjon?

Men noen menn sliter med at de over lengre tid har problemer med å kontrollere utløsningen sin.

Den skjer alltid på under ett minutt eller to om de vil eller ei, og det går utover både sexlivet, partneren og dem selv.

– Det korte svaret på hva som er årsakene til prematur ejakulasjon, må bli at det vet vi ikke, sier Patrik Jern.

Det finnes forskning som tyder på at enkelte sykdommer kanskje kan påvirke det, for eksempel MS, ifølge ham.

Jern brukte tvillingstudier i sin forskning på prematur ejakulasjon. Og det ser ut til å være en viss arvelighet i det, forteller han.

– Men i seg selv er det ikke spesielt interessant, ettersom nesten alt er arvelig til en viss grad. Prematur ejakulasjon er omtrent like arvelig som politisk legning. Det vil si at 30 prosent av variasjon i prematur ejakulasjon-symptomer, forklares av gener, sier han.

Det finnes ganske lite av tydelige forskningsresultater om prematur ejakulasjon, forteller Jern.

Men det finnes mer kunnskap om hva problemet er forbundet med.

– For eksempel dårlig selvfølelse, problemer i parforhold, ensomhet, og negative seksuelle erfaringer.

Men om høna eller egget kommer først, eller om årsakssammenhengene går begge veier, er ikke klarlagt, forteller den finske forskeren og terapeuten.

Nok en myte?

Er det nødvendigvis for prestasjonens skyld at menn ønsker å holde lenger i senga?

Kanskje ikke. Kanskje ønsker mange menn seg rett og slett bare at sexen ikke skal ta slutt med en gang.

Da forskere spurte 150 par hvor lenge de ønsket at hele sexakten, inkludert forspill, skulle vare, kom det fram at både menn og kvinner ønsket seg mer langvarig sex enn de pleide å ha.

I studien ble det også klart at menn hadde ganske god kunnskap om hva kvinner ønsket seg.

Men mennene selv derimot, ble undervurdert både av hverandre og av kvinnelige partnere.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.