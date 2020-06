Svensk professor: – Tegnell må gå

Etter nesten tre måneder med titusener av smittede og uvanlig høye dødssifre, er tålmodigheten med svenske helsemyndigheter tynnslitt. Nå kommer kravene om kursending og at noen må ta konsekvensene av strategien som har tatt livet av mange mennesker i Sverige.

– Tre ganger flere er døde i Sverige av covid-19 enn i alle de andre nordiske landene til sammen. Smittesporingen har kommet i gang alt for sent. Bruken av munnbind, med visse unntak på sykehus, er avvist. De ansvarlige må nå stilles til ansvar, krever den svenske professor emeritus ved Karolinska institutet, Hugo Lagercrantz.

«Det er nok nå – si opp Tegnell og Hallengren»

I et debattinnlegg i Expressen tar den pensjonerte barnelegen og det tidligere medlemmet av Karolinska Institutets Nobelkommitté et oppgjør med den svenske metoden under den dødelige cpandemien.

Lagercrantz er i dag sjefredaktør i Acta Paediatrica, et vitenskapelig medisinsk tidsskrift som utgis ved Karolinska Institutet i Sverige. I innlegget «Det er nok nå – si opp Tegnell og Hallengren», ber han både statsepidemiologen og sosialminister Lena Hallengren ta sin hatt og gå.

Han viser til at den svenske strategien for å bekjempe coronapandemien skiller seg vesentlig sammenlignet fra mange andre land.

– Flere samfunnsfunksjoner har ikke blitt stengt ned i like stor utstrekning. Det er gjort en rekke feilvurderinger, og feilaktige avgjørelser er tatt, som igjen har bidratt til at dødstallene i enkelte uker har vært blant de høyeste i verden i forhold til innbyggertallet, påpeker Hugo Lagercrantz.

Tegnell innrømmer feiltrinn



Onsdag erkjente den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell at Sverige burde ha iverksatt flere tiltak for å bremse coronasmitten allerede fra begynnelsen.

– Hvis vi skulle møtt på samme sykdom med nøyaktig det vi vet om den i dag, tror jeg at vi ville landet på å gjøre en mellomting mellom det Sverige gjorde og det som resten av verden har gjort, sa Tegnell i et intervju med Ekot på Sveriges Radio.

Men selv om han mener det finnes et forbedringspotensial, avviser han at dette innebærer at han nå tar mer selvkritikk.

– Selvfølgelig hadde vi ikke gjort akkurat det samme om vi da visste alt det vi vet i dag. Det hadde vært rart. Men sånn er det alltid når man ser i bakspeilet, mener Tegnell.

– De ansvarlige må sies opp



Likevel kommer det nå krav om Tegnells avgang.

– Om en direktør må vise til røde tall i sine kvartalsrapporter, sies han opp. Om et fotballag taper den ene viktige kampen etter den andre, blir han oppsagt. Ikke fordi de er direkte skyldige i dårlige forretninger eller uteblitte mål, men fordi de er ansvarlige, illustrerer professor emeritus ved Karolinska institutet, Hugo Lagercrantz.

Ifølge Aftonbladet har Tegnell og hans familie mottatt en rekke trusler de siste ukene, også drapstrusler. Svensk politi har i lengre tid forsøkt å finne mannen som står bak truslene, men har ennå ikke lykkes.

– Jeg ble ikke så urolig selv, men jeg tar det på største alvor når det rettes mot familien min, skal Tegnell ha sagt i et politiavhør.

Smittespredningen kan stanse i midten av juni

I følge beregninger som den svenske professoren Tom Britton har gjort, kan spredningen av coronaviruset i Sverige stanse allerede i midten av juni. Britton er professor i matematikk ved universitetet i Stockholm.

– Vi har brukt en enkel modell med reproduksjonstallet 2,5 (at hver person i gjennomsnitt smitter 2,5 personer). Med den kommer vi fram til at flokkimmunitet inntrer ved cirka 40–45 prosent i stedet for 60 prosent. Det skulle innebære at smittespredningen i Stockholm kan stanse opp i midten av juni, har Britton tidligere uttalt til Svenska Dagbladet.

Sverige åpner for innenlandsreiser

Fra og med 13. juni kan symptomfrie personer igjen reise fritt innad i Sverige, kunngjorde statsminister Stefan Löfven torsdag, ifølge TT.

Siden mai har det vært tillatt i Sverige med reiser på opptil to timer med bil fra hjemstedet under visse forutsetninger. Som i Norge har det vært anbefalt å unngå unødvendige reiser.

Fra 13. juni oppheves imidlertid alle restriksjoner innenriks i Sverige, under den forutsetning at man ikke har symptomer på coronasmitte.

I takt med at sommeren har nærmet seg, har ønsket om økt bevegelsesfrihet innenlands vokst seg sterkere både fra den hardt pressede besøksnæringen og feriesugne svensker.

