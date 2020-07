«Lilyhammer»-skuespiller døde etter corona-komplikasjoner

Dødsfallet blir bekreftet av kona Amanda Kloots på sosiale medier natt til mandag.

«Gud har fått en ny engel i himmelen nå. Min elskede ektemann mistet livet i dag morres. Han var omkranset av kjærlighet fra familien», skriver hun på Instagram.

Cordero ble innlagt på intensivenheten ved Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles 31. mars og har ligget bevisstløs, tilkoblet respirator etter å ha fått covid-19.

Der fikk Cordero tegn på blodpropp i beinet. Blod nådde ikke fram til tærne. Han ble gitt blodfortynnende medisin. Men legene måtte stanse behandlingen fordi medisinen forårsaket blødning i tarmsystemet.

Komplikasjonene gjorde at legene bestemte seg for å amputere beinet.

Cordero spesialiserte seg på å spille tøffing og er best kjent fra teaterscenene på Broadway. Han hadde en rolle i Netflix-serien «Lilyhammer» i 2014, samme år som han ble nominert til en Tony Award for innsatsen i Woody Allens «Bullets Over Broadway».