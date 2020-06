New York Times: Sverige har blitt en pariastat

Sveriges ensomme vei mot flokkimmunitet i møte med covid-19 har ikke gått upåaktet hen i verden. Landets taktikk, med statsepidemiolog Anders Tegnell i spissen har stått i en hard storm av kritikk, som har strukket seg helt til Det hvite hus og president Donald Trump.

Mandag publiserte New York Times en større artikkel der de konkluderer med at Sverige har blitt en skandinavisk pariastat, isolert og utstøtt fra sine naboer. Artikkelen har allerede nådd svenske medier og er omtalt av blant annet Expressen.

Sammenligner man smitte– og dødstallene mellom Sverige og nabolandene, kommer de ikke godt ut. Landet har dobbelt så mange smittede, og fem ganger så mange dødsfall som Norge, Danmark og Finland til sammen.

«Mens å rapportere forskjellene kan gjøre sammenligningen ujevn, så er trenden klar, at Sverige har fått status som Skandinavias nye pariastat», skriver avisen.

Til avisen sier Ole «I'Dole» Evenrud, at han savner Sverige, men støtter stengningen av grensen til søta bror.

– Vi har vært ganske smarte i vår håndtering av corona, sier han til New York Times.

Samtidig henviser avisen til Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnells uttalelser under en pressekonferanse forrige uke der han sa at landet har blitt stigmatisert av en internasjonal kampanje for å bevise at Sverige tok feil.

Han holder fast ved at nabolandene vil være langt mer sårbare når en ny bølge med smitte kommer.

Avisen har også hentet opp kommentarene fra Gro Harlem Brundtland fra tidligere i vår:

– Når vi ser 5000 døde i Sverige og 230 i Norge er det ganske utrolig, sa hun under et foredrag i Det Norske Videnskaps-Akademi 28. mai. I tillegg til å være tidligere statsminister i Norge er hun også tidligere leder for WHO.

– Det er underlig. Det skal mye til for at denne forskjellen skal jevnes ut et par år i fremtiden, sa hun videre om sammenligningen, ifølge Aftenposten.

Svensker møter stengte grenser

Det er ikke bare nabolandene som vender svenskene ryggen. NYT påpeker at flere land, som Nederland og Kypros nekter svensker innreise fullstendig, mens Østerrike krever helseattest og Hellas sender svensker rett i karantene, selv med negativ coronatest.

– Vi kan ikke besøke Norge. Vi kan ikke dra til Danmark. Vi skal sitte her i vårt skammens hjørne, og det verste er at dere nyter det. Alle nordmenn, dansker og finner elsker at svenskene ikke er velkomne noe sted. Jeg lengter etter deg, men du lengter ikke etter meg, sa kulturskribenten Åsa Linderborg melankolsk i radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken», som er en samproduksjon mellom NRK P2 og Sveriges Radio.