Tysk politi mistenker at en ansatt ved Oceans Club i Praia da Luz i Portugal har hjulpet den mistenkte 43-åringen med å skaffe adgang til McCann-familiens leilighet kvelden hun forsvant i mai 2007.

Ifølge britiske Mirror er denne samtalen sentral, da den fant sted fra klokken 19.32 til 20.02 den skjebnesvangre kvelden og plasserer den mistenkte i området. Den da tre år gamle Madeleine sov i leiligheten sammen med sine to yngre søsken.

Tyske Christian B. mistenkes for å være involvert i forsvinningen til tre år gamle Madeleine McCann i mai 2007. Foto: AFP / NTB scanpix.

Foreldrene var på en uterestaurant like i nærheten og sjekket barna omtrent hver halvtime. Faren Gerry McCann sjekket rommet sist klokken 21.05. Det var siste gang han så datteren. Neste gang familien sjekket rommet var hun borte.

Vet ikke hvem som ringte ham

Tysk politi prøver nå å spore opp hvem som ringte Christian B. mannen som nå er mistenkt for å ha bortført og drept den tre år gamle britiske jenta.

– Dette er svært interessant for oss. Samtalen til den mistenkte kan ha vært mellom ham og en ansatt som fortalte ham når han burde bryte seg inn i leiligheten til McCann-familien, sier sjefsanklager Hans Christian Wolters, ifølge Mirror.

De har ingen bevis for at den ansatte visste at Madeleine ville bli kidnappet, men om de kommer i kontakt med personen som den mistenkte pratet med i telefonen, så vil det kunne hjelpe dem å forstå hva som skjedde den natten og fastslå at det faktisk var Christian B. han pratet med.

– Dette er beviset vi ønsker å ha før vi utsteder en arrestordre og intervjuer ham for drapet. Det ville hjulpet oss i saken mot ham, men vi trenger flere bevis, sier Wolters.

Det var fra denne ferieleiligheten i Portugal Madeleine McCann forsvant i mai 2007. Hva som skjedde med jenta er det fortsatt ingen som vet. Foto: Paulo Duarte / AP

Urovekkende uttalelse

Til den britiske tabloidavisen The Sun sier den mistenktes ekskjæreste at han kvelden før bortføringen kom med en skremmende uttalelse.

– Jeg har noe jeg må ordne i Praia da Luz i morgen. Det er noe fryktelig, men noe jeg må gjøre, og som vil endre livet mitt. Du kommer nok ikke til å se meg på en stund, skal den da 30 år gamle mistenkte ha sagt ifølge kvinnen.

Christian B. sitter i dag allerede i fengsel. Han soner en dom i i Tyskland for flere forhold, deriblant et seksuelt overgrep i Praia da Luz.