Dette er den nye hovedmistenkte (43) i Maddie-saken

Helt siden tre år gamle Madeleine McCann forsvant fra et leilighetskompleks i Praia de Luz-området i Portugal 3. januar 2007, har politiet forsøkt å finne ut av hva som skjedde med den britiske jenta.

Treåringen, som lå og sov på et hotellrom med sine søsken, forsvant mens foreldrene var på en tapasrestaurant i nærheten med venner. Til tross for en omfattende etterforskning har jenta aldri blitt funnet.

Onsdag kunne imidlertid britisk politi offentliggjøre at de har en ny hovedmistenkt i saken. En 43 år gammel tysk mann er utpekt som mistenkt i forsvinningen av Madeleine, som vil være 17 år gammel om hun fortsatt er i live.

Nyheten om at det er en ny mistenkt i saken blir i flere utenlandske medier omtalt som et stort gjennombrudd.

Dømt for voldtekt



Britisk politi etterforsker forsvinningen som en såkalt savnetsak, mens deres tyske kollegaer mener de står overfor et drap. 43-åringen sitter for tiden fengslet i Tyskland for seksuallovbrudd.

Under et program på den tyske TV-kanalen ZDF, uttalte politisjef Christian Hoppe at mannen tidligere har hatt «seksuell kontakt med jenter». Ifølge en pressemelding fra tysk politi er mannen tidligere dømt for flere tilfeller av seksuelle overgrep mot barn.

Ifølge flere medier, blant annet Daily Mail og Braunschweiger-Zeitung, ble mannen i fjor dømt til syv års fengsel for å ha voldtatt en 72 år gammel amerikansk turist i Praia de Luz i 2005. Kvinnen skal ha blitt bundet fast før hun ble voldtatt og ranet.

Dommen er ikke rettskraftig.

FORSVANT: Det var fra dette leilighetskomplekset i Praia da Luz den da tre år gamle Madeleine McCann forsvant i 2007. Foto: Ap

Mobilspor knyttes til mistenkte



Mannen skal ha kommet på politiets radar etter at en bekjent tipset politiet. Ifølge Daily Mail skal 43-åringen ha fortalt vennen at han visste hva som hadde skjedd med Madeleine.

43-åringen skal ifølge politiet ha oppholdt seg i Portugal i flere perioder mellom 1995 og 2007. Han skal ha vært i Praia de Luz samme kveld som den britiske jenta forsvant sporløst for 13 år siden.

En 30 minutter lang telefonsamtale på forsvinningskvelden skal knytte han til området. Politiet mener også at mannen var i leilighetskomplekset en time før treåringen sist ble sett, skriver Sky News.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personen som snakket med 43-åringen den aktuelle kvelden.

– Noen der ute vet mye mer enn de gir uttrykk for, sier Mark Cranwell, som leder den britiske politietterforskningen, til BBC.

– Nå er tiden for å stå frem

Han tror den eller de personene som snakket med 43-åringen kan sitte på viktig informasjon om saken.

– De er nøkkelvitne, og vi ber de om å ta kontakt. Noen personer vil kjenne igjen mannen vi beskriver. Dere vil kanskje kjenne til noen av tingene han har gjort, sier Cranwell til BBC.

Han understreker at den eller de som snakket med mannen ikke er mistenkte i saken.

– Han har kanskje fortalt deg noe om Madeleines forsvinning. Mer enn 13 år har gått, og din lojalitet har kanskje endret seg. Nå er tiden for å stå frem, sier Cranwell.

Campingbilen, en VW T3 Westfalia 1980-modell, tilhørte mannen da han oppholdt seg i Portugal. Politiet ønsker tips fra vitner som har sett bilen i Praia de Luz sommeren og høsten 2007. Foto: Met Police

To biler



Politiet ber om tips fra publikum som kan ha sett en campingbil og en Jaguar, som mannen brukte mens han oppholdt seg i Portugal i 2006 og 2007.

Campingbilen, en VW T3 Westfalia 1980-modell, skal ha blitt observert i Praia de Luz i dagene rundt forsvinningen. I perioder brukte mannen kjøretøyet som sitt bosted.

Den andre bilen er en tyskregistrert Jaguar XJR 6 1993-modell. 43-åringen skal ha omregistrert bilen til et annet navn dagen etter at Madeleine forsvant.

Politiet har grunn til å tro at bilen fortsatt var i Portugal på dette tidspunktet.

«For å omregistrere en bil i Tyskland trenger man ikke å ha bilen i landet. Vi tror at bilen fortsatt var i Portugal og vil ha informasjon om du så den», skriver politiet i en pressemelding.

Tysk politi har tatt beslag i begge bilene.

Det er utlovet en dusør på 10.000 euro - over 100.000 kroner - for informasjon som hjelper etterforskningen.

Denne bilen, en Jaguar XJR 6 1993-modell, blir satt i sammenheng med den hovedmistenkte mannen. Politiet ønsker tips som har sett bilen i Praia da Luz. Foto: Met Police

Mange teorier



Gjennom årene har det blitt lansert en rekke teorier om hva som egentlig skjedde med savnede Madeleine, blant annet at treåringen ble kidnappet av innbruddstyver.

Inngangsdøren til familiens leilighet skal ha vært ulåst, og tyvene kan dermed ha spasert rett inn uten å ha etterlatt seg spor. Treåringen kan ha våknet da tyvene brøt seg inn i ferieleiligheten, og tyvene tok henne med seg i panikk.

Politiet har også hatt teorier om at Madeleine var blitt bortført og solgt til en pedofilring, at hun hadde blitt kidnappet av menneskehandlere eller bortført av et foreldreløst par.

Kate og Gerry McCann fotografert i 2012 med et fotografi av hvordan datteren Madeleine kunne se ut i niårsalderen. Madeleine McCann forsvant i Portugal 3. januar 2007. Foto: Sang Tan / AP

Politiinspektør Goncalo Amaral, som ble satt til å lede den portugisiske etterforskningen av saken, har i en bok anklaget Madeleines foreldrene for å ha vært involvert i forsvinningen.

– Vil aldri gi opp



Kate og Gerry McCann, foreldrene til den savnede jenta, er glad for at saken fortsatt etterforskes.

– Vi vil takke politiets mannskaper for deres innsats i søket etter Madeleine, sier de i en uttalelse.

De har ikke gitt opp håpet om at datteren fortsatt kan være i live.

– Alt vi noen gang har ønsket er å finne henne, avdekke sannheten og bringe de ansvarlige for retten. Vi vil aldri gi opp håpet om å finne Madeleine i live, men uansett utfall må vi vite hva som har skjedd for å finne fred, sier de.