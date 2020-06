McCann-mistenkt ble fortalt at han var tilknyttet saken i 2013 etter polititabbe

Det føderale kriminalpolitiet (BKA) kontaktet lokalt politi i Brunswick for mer informasjon om mistenkte etter å ha fått et konfidensielt tips i oktober 2013, skriver Der Spiegel i en større sak fredag. Men når personen ble innkalt, sto det spesifisert i brevet at det gjaldt forsvinningen av Madeleine McCann.

Bakgrunn: McCann-mistenkt satt i isolasjon

Tyske Christian Brueckner mistenkes for å være involvert i forsvinningen til tre år gamle Madeleine McCann i mai 2007. Foto: AFP / NTB scanpix.

McCann var tre år da hun forsvant fra en ferieleilighet på Algarvekysten i Portugal i 2007 mens foreldrene var på restaurant like ved.

En 43 år gammel tysk mann, som er identifisert som Christian Brückner av britiske og internasjonale medier, er nå i søkelyset, mistenkt for bortføringen og det sannsynlige drapet.

Brevet ville gitt Brückner mer enn nok tid til å ødelegge beviser. Politiet vil vanligvis samle inn informasjon om en mistenkt person før de tar kontakt. I saken er flere eksperter kritiske til politiets opptreden.

– Dette skulle aldri skjedd og er på ingen måte i tråd med vanlig prosedyre i så sensitive saker, sier en erfaren polititjenesteperson i saken.

Brückner er foreløpig ikke blitt kalt inn til nye avhør. Han soner nå en dom for narkotikaforbrytelser i Kiel i Tyskland. Han er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og bodde på Algarvekysten da den tre år gamle britiske jenta forsvant.