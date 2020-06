Vitne i 2007: Jeg så en jente som lignet Madeleine gå inn i tyskregistrert VW

Få uker etter at tre år gamle Madeleine McCann forsvant sporløst fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal i mai 2007, mottok politiet et tips om en mulig observasjon.

Tyske Christian Brueckner mistenkes for å være involvert i forsvinningen til tre år gamle Madeleine McCann i mai 2007. Foto: AFP / NTB scanpix.

Ifølge et vitne hadde hun sett en jente som lignet på britiske Madeleine McCann stige inn i en tyskregistrert folkevognbuss sammen med en mann i den spanske kystbyen Alcossebre, skriver avisen The Mail on Sunday.

Mannen og barnet skal akkurat ha kommet ut av en restaurant, rundt 970 kilometer fra stedet hvor Madeleine ble borte.

Vitneobservasjonen har fått skremmende aktualitet etter at det forrige uke ble kjent at en 43 år gammel tysk fange mistenkes for å ha vært involvert i forsvinningen av Madeleine om kvelden den 3. mai 2007.

Ifølge britiske medier reiste den mistenkte tyskeren rundt i en Volkswagen campingbil i Portugal da Madeleine McCann forsvant.

Ifølge tidligere naboer brukte tyskeren ofte å sove i folkevognbussen sin, som hadde var malt i lett gjenkjennelig farger, delvis hvit og delvis gul.

The Mail on Sunday skriver at ifølge en politirapport fremgår det at politiet i Leicestershire etter tipset oppfordret spansk politi til å sjekke videoovervåkningen fra restauranten og etterlyse vitner.

Dømt for overgrep



Den tyske 43-åringen er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og for besittelse av overgrepsbilder av barn. Han soner nå en lengre dom for andre forbrytelser i Kiel.

Torsdag kom meldingen om at tysk påtalemyndighet antar at Madeleine McCann er død, og at mannen er mistenkt for drap.

