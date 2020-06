Er utviklingen i USA i ferd med å komme ut av kontroll? Kan landet risikere at den interne splittelsen gir seg utslag i væpnede konfrontasjoner, at USA står på randen av borgerkrig?

Nei, mener «seniorforsker ved NORCE forskningssenter», Hilmar Mjelde.

Han er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, og har blant annet USA og radikalisering som spesialfelt.

Med dyptgående kjennskap til det amerikanske samfunnet ser Mjelde ikke konturene av lovløshet og oppløsning av det USA vi kjenner i dag.

– Det blir ikke statskupp

Han er overbevist om at den turbulensen som verden nå er vitne til på amerikansk jord, etter hvert vil stilne.

– Det blir ikke statskupp. Det blir ikke ny borgerkrig i USA. Jeg hører litt snakk om fare for det, og det mener jeg er en ubegrunnet frykt. Jeg får stadig vekk telefoner fra bekymrede nordmenn som lurer på om det blir krig i Norge på grunn av ting Trump gjør i USA, forteller Hilmar Mjelde til ABC Nyheter.

Flere kommentatorer, både i Norge og internasjonalt, følger nå utviklingen i USA nøye. Drapet på afroamerikaneren Georg Floyd har utløst voldsomme protester over hele USA, den økonomiske krisen har sendt millioner ut i arbeidsløshet og coronapandemien har hittil kostet over 115.000 amerikanere livet.

Landets omstridte president har så langt ikke klart å samle nasjonen, som trolig er mer splittet enn noensinne. I stedet har Trumps taler bidratt til å øke raseriet og motsetningene i deler av befolkningen.

– Uroen nå vil gå over

Her er USAs president Donald Trump under en seremoni ved militærakademiet West Point sammen med akademiets første svarte inspektør, generalløytnant Darryl Williams. Bildet er tatt 13. juni 2020. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Enkelte analytikere stiller spørsmålet ved om USA er i ferd med å rakne innenfra, og at uroen i USA kan tolkes som et forvarsel om at noe alvorlig er på gang. Ifølge seniorforskeren ved NORCE forskningssenter er dette et lite sannsynlig scenario.

– Det har, som tidligere i historien, vært nasjonale protester, og begrensede voldelige opptøyer noen steder med begrenset materiell ødeleggelse. Men situasjonen har for lengst roet seg ned. Befolkningen blir også mer liberal og tolerant over tid. Uroen nå vil gå over, forventer Mjelde.

Trump beordret på et tidspunkt nasjonalgarden til å opprette lov og orden da både fredelige og voldelige demonstranter nærmet seg Det hvite hus. I tillegg signaliserte han at hæren ville kunne bli kommandert ut til delstater får å slå ned opptøyene.

– Jeg vil sette inn det amerikanske forsvaret og raskt løse problemet for dem, sa Trump i en tale hvor han truet med å sette inn det amerikanske forsvaret dersom ikke guvernørene i landets delstater straks gjenopprettet orden i byene.

– Det er farlige og sørgelige tider i USA



Denne trusselen fikk flere til å reagere kraftig, både i USA og fra allierte i Europa.

– Det er farlige og sørgelige tider i USA akkurat nå. Og vi har en nasjonal ledelse som mindre enn halvparten av befolkningen stoler på. Han vet rett og slett ikke hva han skal gjøre, hans første instinkt er å være tøff, sa Dennis Goldford, professor i statsvitenskap ved Drake University i Des Moines i Iowa, til det svenske nyhetsbyrået TT i begynnelsen av juni.

Chris Galdieri, statsviter ved Saint Anselm College i New Hampshire, mener Trumps håndtering av situasjonen kan fyre oppunder misnøyen.

– Mange er urolige for at noen kommer til å hente våpen og skyte mot demonstrantene. Det virker som om president Trump aktivt forsøker å forverre situasjonen, ikke forbedre den, advarer Galdieri, ifølge NTB.

– Militæret vil ikke gjøre noe som er ulovlig

USA-ekspert Hilmar Mjelde mener det er en ubegrunnet frykt for at det mektige amerikanske forsvaret vil foreta seg noe som vil være i strid med den amerikanske konstitusjonen.

– At militæret og nasjonalgarden settes inn, er ikke i seg selv tegn på noe ulovlig. Trump og guvernørene har myndighet til å gjøre det, ved behov, og det har skjedd mange ganger historisk, påpeker Hilmar Mjelde.

Den norske postdoktoren tviler på at Trump vil være villig til å bruke landets militære styrker for å klamre seg til makten, uansett valgresultat, og at de konstitusjonelle spillereglene vil bli fulgt også denne gang.

– Militæret vil ikke gjøre noe som er ulovlig. Det er sikkert. De skal være lojal mot grunnloven og Trump, i den rekkefølgen, og det er de. Militæret og jurister rådgir presidenten hele veien, delvis for å sikre at alt skjer etter loven. USA er da fortsatt en konstitusjonell republikk, understreker Mjelde.

Biden tror Trump kan nekte å gå av



USAs forsvarsminister Mark Esper har uttalt at det ikke vil være riktig nå å sette inn militæret for å stanse demonstrasjoner og opptøyer.

– Å ta i bruk soldater i aktiv tjeneste bør være siste alternativ i de aller mest kritiske situasjonene. Vi er ikke i en av de situasjonene nå, sa Esper ifølge New York Times.

USAs tidligere visepresident, Joe Biden, som er Trumps utfordrer til høstens presidentvalg, har offentlig uttalt at han ikke utelukker at Trump vil nekte å forlate Det hvite hus dersom han ikke blir gjenvalgt.

Samtidig har Biden sagt at han stoler på at det amerikanske forsvaret om nødvendig vil fjerne Trump og sikre en fredelig maktovertakelse.

– Jeg er absolutt overbevist om at de på flott vis vil eskortere ham fra Det hvite hus, mener Biden.

– Utnytter demonstrasjonene for å kunne starte sin egen krig

Under demonstrasjonene i Washington ble det observert væpnede, uniformerte, og uidentifiserte grupperinger som patruljerte byen. Flere har stilt spørsmål ved hvem disse aktørene var og hvem de representerte. Tidligere har lokale, væpnede grupper markert misnøye med de strenge coronatiltakene i flere delstater.

I tillegg er tungt bevæpnede demonstranter iført karakteristiske kamuflasjeklær blitt observert under de mange demonstrasjonene.

– De ser på demonstrantene som nyttige fordi de skaper anarki. De ønsker å utnytte demonstrasjonene for å kunne starte sin egen krig, sier ekstremismeforskeren J.J. MacNab ved George Washington-universitetet, som overvåker en rekke lukkede Facebook-grupper og andre kommunikasjonskanaler som benyttes av høyreekstreme.

– Om Trump nekter å gå av, vil han bli tvunget til å gå av

Men det er til slutt de amerikanske velgerne som avgjør hvem som skal styre landet etter presidentvalget 3. november. I øyeblikket har Biden et klart forsprang på Trump på meningsmålingene, men alt kan skje frem mot valgdagen. Det har Trump tidligere vist, og ingen avskriver at han vil kunne innhente Bidens ledelse.

– Mye er usikkert om valgavviklingen. Hvor lang tid opptellingen vil ta, for eksempel. Det kan bli kontroverser og juridiske oppgjør. Kanskje vil ikke Trump-administrasjonen samarbeide sømløst med Biden-teamet om en eventuell maktovertakelse. Om Trump nekter å gå av, vil han bli tvunget til å gå av. Så enkelt er det. Trump bjeffer mer enn han biter, mener Mjelde.

