Nå er Nord-Koreas leder Kim Jong-Un «forsvunnet» igjen

Det er nå tre uker siden forrige gang Kim Jong-Un viste seg offentlig, melder Reuters.

I løpet av april og mai har han kun vært avbildet fire ganger. Til sammenligning hadde han 27 offisielle oppdrag i 2019.

Ifølge administrerende direktør i Korea Risk Group, Chad O'Carroll, hadde Kim Jong-Un færrest offisielle opptredener i 2017, til sammen 21, etter at han kom til makten i 2011.

Spekulasjoner om sykdom og død



Kims lengste offentlige fravær var i 2014. Da var han som sunket i jorden i 40 dager.

Det har tidligere gått rykter om at Nord-Koreas leder har vært alvorlig syk. Blant annet uteble han fra feiringen av sin farfars fødselsdag 15. april.

Den sørkoreanske nettavisen Daily NK, som drives av nordkoreanske avhoppere, skrev at Kim var på sykehus. Det utløste spekulasjoner om hjerteoperasjon, coronasykdom og død.

Men da han plutselig dukket opp smilende og røykende på en åpningsseremoni av en gjødselsfabrikk 1. mai, ble ryktene avkreftet.

President Donald Trump uttalte at han ikke trodde på ryktene, og sa senere at han var glad for at Kim var tilbake og frisk.

Skriver brev



Ifølge statlige medier holder Kim Jong-Un kontakten med omverdenen blant annet via brevveksling.

Ettersom Nord-Korea sitter på et stort antall kjernefysiske våpen og representerer en trussel for sine nærmeste naboer og stabiliteten i verden, er det knyttet stor interesse hvorvidt diktatoren er i stand til styre landet med om lag 25 millioner innbyggere.

Det har vært spekulert i hvordan det kan ha seg at landet hevder å ikke ha et eneste registrert tilfelle av coronasmittede ettersom verden for øvrig er hardt rammet.



Frykter smitte?



Ifølge sørkoreanske tjenestemenn kan Kims begrensede offentlige opptredener være et resultat av at han tar forholdsregler for å unngå å bli smittet.

Ifølge Rachel Minyoung Lee, en tidligere nordkoreansk etterretningsanalytiker, kan fraværet også tyde på at Nord-Koreas leder har store utfordringer å hanskes med, både økonomisk og politisk, og prioriterer dette fremfor å delta i offisielle oppdrag, skriver Reuters.

VIDEO: Uvisshet om helsetilstanden til Kim Jong-un