Reuters: Kim Jong-un får legehjelp fra Kina

Ryktene om Kim Jong-uns alvorlige helsetilstand begynte å svirre da han ikke markerte fødselsdagen til bestefaren 15. april, Nord-Koreas grunnlegger og mangeårige diktator Kim Il-sung.

Tidligere denne uka viderebrakte flere medier, deriblant CNN, opplysninger om at diktatoren angivelige har gjennomgått en hjerteoperasjon 12. april, og at han var svært syk. De ubekreftede opplysningene ble viderebrakt av en anonym tjenestemann i Det hvite hus.

Japan, som også følger utviklingen i Nord-Korea tett, har ikke gått god for opplysningene om Kims hjerteoperasjon og påfølgende komplikasjoner, som den sørkoreanske nettavisen Daily NK også har meldt om.

Reiste til Nord-Korea



Nå melder nyhetsbyrået Reuters at en delegasjon av kinesiske leger og tjenestemenn angivelig er sendt til Nord-Korea. Ifølge tre anonyme kilder skal legene være sendt for å komme med råd vedrørende diktatorens helse.

Delegasjonen, ledet av et høyt ansett medlem av det kinesiske kommunispartiet, reiste fra Beijing torsdag, skriver nyhetsbyrået.

Det har vært stille fra Nord-Korea om helsetilstanden til deres leder.

Tvilende Trump



USAs president Donald Trump har tidligere uttalt at han ikke tror på ryktene om Kim Jong-uns svekkede helsetilstand.

– Jeg tror ikke det er sant, og jeg håper ikke det er sant, sa Trump.

Videre sa presidenten at han har hørt at gamle dokumenter var bakgrunnen for ryktene som har florert om Kims helsetilstand, hvor enkelte kilder hevdet han var alvorlig syk etter å ha gjennomgått en hjerteoperasjon.

På pressebrifingen lørdag 18. april sa Trump at han «nylig» mottok et hyggelig brev fra Kim.

– Det var en hyggelig melding. Jeg tror det går bra med oss, sa Trump da. Dagen etter avviste imidlertid utenriksdepartementet i Nord-Korea at Kim Jong-un hadde sendt noe brev den siste tiden til Trump.