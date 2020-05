Bildene av Kim Jong-un skaper heftige spekulasjoner

Nord-Korea blir regnet som verdens mest lukkede land, og derfor oppstår det stadig vekk spekulasjoner rundt hva som foregår på innsiden av landet.

I slutten av april ble verden oppmerksom på at landets leder, Kim Jong-un (36), ikke hadde vist seg offentlig på tre uker. Han dukket ikke opp på markeringen av bestefaren Kim Il-sung sin fødselsdag 15. april, og viste seg heller ikke under hærens dag 25. april.

Dette gjorde at det begynte å gå rykter om at Kim Jong-un enten var død, alvorlig syk eller skjermet seg for å unngå coronasmitte.

1. mai dukket imidlertid diktatoren opp igjen på åpningen av en ny gjødselfabrikk i nærheten av hovedstaden Pyongyang.

På bildene fra fabrikkåpningen så han like frisk og blid ut som før. Likevel mener flere nå at det ikke er Kim Jong-un på bildene – men en såkalt «body double», en stedfortredende dobbelgjenger.

Ved første øyekast ser Kim Jong-un akkurat ut som før, men enkelte mener å observere at det ikke kan være den ekte Kim som er på bildene. Foto: AP

«Kjent faktum» at han bruker stedfortreder

Den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Jennifer Zeng var den første som stilte spørsmålstegn ved de nye bildene av Kim.

På Twitter har hun lagt ut flere bilder av hvordan diktatoren så ut før og nå. Hun peker blant annet på at den «nye» Kim hadde annerledes ører, smil og hårlinje.

Is the Kim Jong-un appearing on May 1 the real one? 4 things to watch: 1. Teeth 2. Ears 3. Hair 4. Sister 金正恩露面被疑替身 網友提出4個理由. 1. 牙齒明顯不同 2 耳朵形狀不同 3 神情和頭髮 4 妹妹年輕了十歲 pic.twitter.com/ngKIyNtPpT — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020

I kommentarfeltet under Twitter-innleggene skriver mange at de er enige med henne, mens andre lurer på om forandringen skyldes plastisk kirurgi eller vektøkning.

«Tennene. Ansiktet. De er ikke de samme så vidt jeg kan se», skriver én bruker.

«Tennene ser helt annerledes ut», skriver en annen.

International Business Times skriver at det er et «velkjent faktum» at Kim bruker en stedfortreder. I 2017 la The Sun ut en video av det de skrev var diktatoren og to av hans stedfortredere.

I 2009 sa den japanske professoren Toshimitsu Shigemur til Independent at faren til Kim Jong-un, Kim Jong-il, hadde brukt en stedfortreder da han skulle møte Bill Clinton i 2009.

Selv om spekulasjonene og ryktene ikke lar seg verifisere – og det også kan være mange årsaker til at Jong-un eventuelt skulle velge å benytte seg av en dobbeltgjenger – bidrar de til å skape ny usikkerhet om Nord-Koreas eneveldige styre.

Søsteren kan overta makten

Det er mye som er usikkert rundt Kim Jong-un. Om det skulle vise seg at 36-åringen ikke skulle være i live eller frisk nok til å regjere, er det en rådende oppfatning at søsteren hans Kim Yo-jong kan komme til å ta over makten.

Hun har lenge vært en av storebrorens nærmeste medarbeider og i april fikk hun en viktig stilling i landets mektigste politibyrå.

– Hun har sterk innflytelse på Kim Jong-un. Hun er ikke knyttet til hans utrenskninger eller hans aggressive politikk, men hun vet alt om det, sier Nord-Korea-eksperten Leonid Petrov til The Guardian.

Hvis det viser seg at Kim Jong-un er død kan det også føre til at USA får et dårligere forhold til det isolerte landet.

De siste årene har forholdet mellom USA og Nord-Korea stort sett vært stabilt, og i starten av mai uttalte Donald Trump at han var glad for at Kim var tilbake og frisk.

