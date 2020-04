Kim Jong-uns lillesøster sies å nyte brorens absolutte tillit, en leder som tidligere har vært i stand til å henrette sin egen onkel for påstått forræderi. Nå spiller Kim Yo-jong en sentral rolle i nordkoreansk propaganda og formidlingen av brorens image som landsfader.

Hun er den yngste datteren til regimets tidligere leder, Kim Jong-il, og har siden 2017 stått på en amerikansk svarteliste sammen med andre nordkoreanske tjenestemenn for alvorlige menneskerettsbrudd.

Mulig etterfølger?

Mulig etterfølger? Kim Yo-jong under en kransnedleggelse ved Ho Chi Minh-mausoleet i Hanoi i Vietnam, mars 2019. NTB Scanpix/Reuters.

Denne uken ble det meldt at tilstanden for diktator Kim Jong-un er alvorlig etter en hjerteoperasjon. Er det noen sannsynlighet for at søsteren vil kunne ta over?

Ifølge den russiske tjenestemannen Konstantin Pulikovskij, som fulgte pappa Kim Jong-il under hans besøk i Moskva i 2001, skal Jong-il ha sagt: «Av mine barn er det Jong-un og Yo-jong som har uttrykt en interesse for politikk, og jeg planlegger å utdanne og velge en av dem som min etterfølger». Andre kommentatorer er usikre på hvor realistisk det vil være med Yo-jong som mulig etterfølger, i et land som legger sterk vekt på maskuline idealer. Men i 2014 ble det rapportert at hun kan ha tatt over statlige roller mens broren fikk medisinsk behandling.

Samtidig som amerikanske medier denne uken melder at Kim Jong-un er alvorlig syk etter en hjerteoperasjon avviser den sørkoreanske regjeringen offisielt at man har sett noe unormal aktivitet i Nord-Korea i det siste.

– Sterk innflytelse på Kim

– Hun har direkte adgang til og sterk innflytelse på Kim Jong-un, sier Nord-Korea-spesialisten Leonid Petrov til The Guardian.

– Hun er ikke knyttet direkte til hans utrenskninger eller aggressive militære politikk, men vet alt om dem. Hun nyter stor tillit og hjelper Kim å opprettholde et positivt offentlig image når han har kontakt med utlendinger eller sørkoreanere.

Yo-jong gjorde seg bemerket internasjonalt da hun representere Nord-Korea ved åpningsseremonien til Vinter-OL i Sør-Korea i 2018. På tribunen satt hun strategisk plassert nær den amerikanske visepresidenten Mike Pence. Hun var da det første medlemmet av den regjerende familien til å besøke Sør-Korea siden Koreakrigen på 50-tallet.

10. februar samme år var hun til stede ved et møte med Sør-Koreas president Moon Jae-in, da hun fremsto som spesialutsending for broren og overleverte et personlig brev fra Kim til Moon.

Kim Yo-jong (bak til høyre) satt rett bak USAs visepresident Mike Pence under åpningsseremonien ved Vinter-OL i Sør-Korea i 2018. NTB Scanpix/AFP.

Synlig i propaganda

Den senere tiden har Kim Yo-jong vært stadig mer fremtredende i nordkoreansk propaganda, for eksempel under inspeksjon av missiltester sammen med broren. Hun er jevnlig med på bilder der broren besøker ulike fasiliteter. For ikke lenge siden var hun også med på et bilde sammen med broren der de rir på hest på det hellige Baekdu-fjellet, ansett for å være «arnestedet» til Kim-dynastiet. Dette er et av de første tilfellene hun selv har blitt gjenstand for den nordkoreanske personkultusen. Dette er viktig fordi slike propagandafoto signaliserer til nordkoreanere og verden forøvrig hvem som bestemmer, skriver National Interest.

Kim Yo-jong (i bakgrunnen) var med på propagandabildene fra Baektu-fjellet. NTB Scanpix/Reuters.

Yo-jong er også sentral i den nordkoreanske «sjarmoffensiven» i forbindelse med atomsamtalene med USA. Under forhandlingsmøtene i Singapore 2018 og Hanoi 2019 var hun med i den nordkoreanske delegasjonen.

Vokste opp under streng bevoktning

Som med mange av Kims familiemedlemmer er alderen hennes vanskelig å fastslå nøyaktig, men hun antas å være mellom 29 og 31 år gammel. Hun vokste trolig opp under streng bevoktning ved morens residens på Ch’angkwang-åsen, sammen med sine to brødre Kim Jong-chul og Kim Jong-un.

På slutten av 90-tallet gikk hun på grunnskole i Bern i Sveits samtidig som Kim Jong-un, som hun bodde sammen med i et privat hjem. Her skal de ha knyttet sitt helt spesielle tillitsbånd.

Man vet lite om Yo-jongs liv i perioden 2001 til 2007, men det er antatt at hun studerte politisk økonomi ved Kim Il-sung-universitetet fra cirka 2005 til 2008.

Etter dette begynte hun å spille en junior-rolle i regjeringspartiet. Det er antatt at hun var aktivt medlem av kommunistpartiet fra 2007, og at hun ble forberedt på en rolle i landets ledelse siden hun gikk på universitetet.

Søster Kim Yo-jong bistår den nordkoreanske lederen Kim Jong-un under en signeringsseremoni i våpenhvile-landsbyen Panmunjom i den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea i april 2018. NTB Scanpix/Reuters.

Piller sneiper etter broren

Yo-jongs rolle er unik i det at hun ikke bare har ansvar for administrativ planlegging, men også små detaljer. I Hanoi ble hun observert i det hun pillet sneiper etter Kim Jong-un, tilsynelatende en ydmykende oppgave, men i virkeligheten av spesiell betydning, skriver National Interest.

En del av hennes rolle som medlem av brorens sekretariat er å sørge for at han ikke legger igjen DNA-spor som kan gi noen informasjon om helsetilstanden hans.

Yo-jong ble sjelden sett i det offentlige før 2010, da hun ble fotografert under en partikonferanse. Men året etter var hun jevnlig til stede i faren Kim Jong-ils følge, og ble sett i sorg ved hans død i slutten av 2011.

I 2012 fikk hun en post i den nasjonale forsvarskommisjonen, der hun kort tid etter ble fungerende direktør. I 2014 ble hun utnevnt til visedirektør for propaganda- og agitasjonsdepartementet.

I april i fjor gikk det rykter om at Kim Yo-jong hadde blitt sparket fra det mektige politbyrået, men siden den gang har hun fremdeles spilt en aktiv og sentral rolle.

Kim Yo-Jong (t.v.) var med under toppmøtet mellom Kim Jong-un og president Donald Trump i juni 2018. NTB Scanpix/AP.

Første offentlige uttalelser

Nylig fordømte hun Sør-Korea som en «forskremt hund som bjeffer», etter at myndighetene i Seoul protesterte mot en militærøvelse Nord-Korea gjennomførte. Dette var hennes første offentlige erklæring. I mars hyllet hun offentlig Donald Trump for å ha sendt Kim et brev der han skrev at han håpet å opprettholde gode bilaterale forbindelser og tilbød hjelp med å håndtere coronapandemien. Slike offentliggjøringer av politiske uttalelser i hennes navn understreker den sentrale rollen hun spiller i regimet.

Øvrige kilder: Business Insider , Wikipedia.

