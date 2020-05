Hevdet coronapandemien var falsk – så ble han selv smittet

I flere poster i sosiale medier nedtonet amerikanske Brian Hitchens coronaviruset Covid-19. Han påstå det dreide seg om en «falsk krise», hevdet at det ikke var så alvorlig, at det var blåst helt ut av sine proporsjoner og at troen på Gud ville gi beskyttelse.

Så ble han og kona selv rammet av Covid-19, skriver amerikanske NBC.

I en lang melding postet på Facebook i forrige uke, skriver floridamannen om hvordan han plutselig begynte å føle seg dårlig i begynnelsen av april. Han tok fri fra jobb og holdt seg hjemme, og et par dager senere ble kona syk med samme symptomer.

Etter noen dager var paret så tappet for krefter at de bestemte seg for å oppsøke sykehus. Her ble de testet positivt på coronaviruset Covid-19.

Les også: Kirkesamfunn bøtelagt for fremming av falsk corona-kur

Frykter kona kan dø



«Jeg selv kviknet etter hvert til, men kona mi ble så dårlig at hun til slutt måtte i respirator. Jeg trengte ikke respirator, men hadde fryktelige smerter, var totalt utslitt og svak og ble også rammet av lungebetennelse», skriver Hitchens i posten som gjengis i flere amerikanske medier.

Kona ligger fremdeles i respirator uten tegn på bedring. I posten skriver Hitchens at han har begynt å akseptere at hun kan dø.

I retrospekt sier han at han skulle ønske at han tok coronapandemien mer alvorlig og at de begge hadde brukt ansiktsmasker. Han oppfordrer alle om å lytte til ekspertene og følge rådene som gis.

– Vær så snill og bruk fornuften. Ikke vær dum slik jeg var, slik at det samme ikke skjer med deg og din kone, skriver han.

VIDEO: Tara Jane Langston (39) fikk corona: – Jeg fryktet at jeg aldri skulle få se døtrene mine vokse opp