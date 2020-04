– Kirken er sjelens sykehus, sa predikant Tony Spell da han møtte pressen helt i slutten av mars.

Hans kirke Life Tabernacle Church i Central City i Louisiana, USA, har kjempet mot tiltakene for å hindre spredningen av coronaviruset, eller Covid-19. Som å hindre store forsamlinger gjennom å blant annet stengte kirker.

Bakgrunn : Ohio og Louisiana beordrer folk til å være hjemme

Lik behandling

Spell forklarte at menigheten holder samlingen med mandat i Guds ord. De skal ikke forsake forsamlinger av denne type, utdypet han, og la til at kirken er et fristed. Ingen av menighetens medlemmer er ifølge Spell tvunget til å bli med.

– Vi utgjør ingen større trussel med Covid-19 enn de hundrevis av folkene som er og handler på Walmart akkurat nå. Vi ønsker oss likebehandling, sa han til nyhetsbyrået AP.

På palmesøndag holdt Spell igjen gudstjeneste, trass i at myndighetene hadde gitt klar beskjed om ikke å gjøre dette. I alt 26 busslaster med medlemmer av flokken kom for å høre på pastorens preken.

Frykter frykten

Og Spell er ikke bekymret dersom noen av de oppmøtte skulle bli smittet av coronaviruset. Til kjendisnettstedet TMZ er han helt klar:

– Sanne kristne er ikke redd for å dø. De frykter å leve i frykten, sier han.

Nå venter seks siktelser på pastoren etter å ha brutt påleggene fra myndighetene. Louisiana er et av stedene det er flest utbrudd av coronaviruset i USA.

