Coronaviruset Covid-19 kom sannsynligvis fra et dyremarked i den kinesiske byen Wuhan. Viruset antas å stamme fra en flaggermus, men gikk trolig en omvei via et annet dyr før det smittet mennesker.

Slik er i hvert fall den offisielle forklaringen på opprinnelsen til den pågående coronapandemien, en pandemi som hittil har kostet 320.000 mennesker livet og smittet fem millioner

Men det mangler ikke på alternative forklaringer. Du trenger ofte ikke scrolle lenge i sosiale medier, før det plutselig dukker opp påstander om at Bill Gates står bak, at 5G-utbyggingen har skylden, eller at kineserne (eller USA) lagde viruset i et laboratorium.

Konspirasjonene har gang på gang blitt tilbakevist som usanne eller udokumenterte.

Hevder viruset er på seddel



Nå hevder australske konspirasjonsteoretikere at landets 10-dollarseddel skal «bevise» at coronaviruset bare er en bløff. De mener det lett identifiserbare Covid-19-viruset, med sine små utstikkende pigger sentrert rundt en sirkel, er gjengitt i hjørnet på seddelen.

At Australia tok i bruk sin nye 10-dollarseddelen i 2017, mens Covid-19-viruset offisielt først ble oppdaget på slutten av 2019, har gitt konspirasjonsteoretikerne ekstra vann på mølla og tolkes som bevis.

Sammenligningen dukket først opp i en post på en australsk anti-coronavirus-side på Facebook, der en bruker postet bilder av coronaviruset og 10-dollarseddelen sammen med kommentaren «Du kan ikke finne på dette! #areyouawakeyet», skriver nyhetstjenesten News.com.au.

Både i Sydney og i Melbourne har medlemmene av facebooksiden arrangert protester mot det de mener er en pandemi orkestrert av en rik elite for å påtvinge vaksine på befolkningen.

Les også: – Konspirasjonsteorier bunner i mistillit og ødelegger demokratiet

Kjent konspirasjonsvideo



Flere av medlemmene har funnet støtte i en kjent konspirasjonsvideo om pandemien, som har blitt delt millioner av ganger de siste dagene. Budskapet i dokumentaren er at det finnes en verdensomspennende elite med en slu plan om å «lage et problem, spre frykt, for så å tilby en allerede planlagt løsning». Den planlagte løsningen er en vaksine, som den angivelige eliten skal tjene penger på.

Blant påstandene som fremmes er at bruk av munnbind skal kunne gjøre deg syk ved at du «aktiverer ditt eget virus». Faktisk.no har ettergått flere av påstandene i videoen, og konkludert med at de enten er uriktige eller udokumenterte.

Les også: Personer som tror på konspirasjonsteorier ser verden som et farlig sted

Hva vises på seddelen?



Til tross for at designet på den australske seddelen unektelig kan se ut som coronaviruset Covid-19 slik det fremstår gjennom et elektronmikroskop, viser det i realiteten noe annet og litt mindre spektakulært, skriver avisen Independent.

Designet viser nemlig blomsten til den australske nasjonalplanten, Acacia pycnantha (Golden Wattle), som ble valgt som blomsteremblem i Australia 1. september 1988.