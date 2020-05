South China Morning Post melder at det i går at tollere i Hong Kong beslagla 26 tonn haifinner. De tørkede haifinnene ble oppdaget i to store containere og antas å være skåret av fra så mange som 38.500 utrydningstruede haier, først og fremst ulike arter innen revehaier og silkehaier. Verdien på haifinnene skal være på så mye som 11,5 millioner norske kroner.

Fredrik Myhre leder av organisasjonen Hjelp Havets Haier. Han mener dette beslaget er nok et eksempel på omfanget av ulovlig haifiske internasjonalt og hvor stort markedet fremdeles er for haifinner i Hong Kong og Kina.