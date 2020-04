Trump sikler på Grønland igjen – Danmark raser

Det skaper politisk turbulens i Danmark.

– Dette er et forsøk på å bestikke den grønlandske befolkningen. De har passert en grense. Det er unikt at en nær alliert forsøker å skape splittelse mellom Grønland og Danmark på denne måten , sier Karsten Hönge, parlamentarisk leder for Socialistisk Folkeparti og ordfører for Grönland og Færøyene i Folketinget, rapporterer Reuters.

Medlem av opposisjonspartiet Det danske folkepartiet, Soren Espersen, kaller det amerikanske utspillet for «en fornærmelse mot Grønland og Danmark.»

Grønland er et selvstyrt land og en del av Danmark. Det bor om lag 56.000 mennesker her.

Grønland regnes som verdens største øy og ligger i det nordlige Atlanterhavet, med størstedelen av arealet nord for polarsirkelen. Geografisk hører den til Nord-Amerika, men politisk til Europa.

Men ikke alle er like negative. Den danske utenriksministeren Jeppe Kofod viser til at Grønland i årevis har forsøkt å utvikle den marginale økonomien ved å åpne seg for verden og søke utenlandske investeringer.

USA avviser kjøpsplaner



– Jeg tror det er oppmuntrende at det er USA, en nabo og nær alliert, som yter denne bevilgningen, uttaler han til Reuters.

En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet avviser at hensikten er å skape splittelse, og viser til at USA har jobbet tett med Danmark i flere måneder om dette initiativet.

– Dette er godt gammeldags diplomatisk samarbeid designet for å styrke vårt engasjement, og ikke for å kjøpe Grønland, sier tjenestemannen

Trump: «Upassende, «vemmelig» og «vidunderlig».

I fjor sommer annonserte USAs president at han var klar med et stort engangsbeløp for å kjøpe Grønland, ifølge The Washington Post. Tilbudet beløp seg til 600 millioner dollar årlig, over seks milliarder kroner i henhold til dagens kurs, som tilsvarer Danmarks årlige tilskudd til Grønland.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen avfeide raskt det uventede tilbudet fra USAs president, og sa i klartekst at Grønland ikke var til salgs.

Denne kontante avvisningen fikk Trump til å stemple henne som «upassende og vemmelig». Men etter å ha snakket med henne på telefon var tonen en annen: «Hun er en vidunderlig kvinne».

Likevel avlyste presidenten et planlagt Danmark-besøk.

Utviklingsprosjekt til 120 millioner



USAs president Donald Trump vil ha en bit av Grønland. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Nå har altså Trump igjen varslet et nytt fremstøt for å blidgjøre danskene.

I følge nyhetsbyrået AP vil den amerikanske administrasjonen offentliggjøre planer om å åpne et kontor for internasjonal utvikling på Grønland.

Kontoret skal ligge under det amerikanske konsulatet som åpner i Grønlands hovedstad Nuuk senere i år.

Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 120 millioner norske kroner. Målet er å styrke båndene mellom USA og Grønland, og å sikre en større amerikansk tilstedeværelse i Arktis.

Det skal investeres i utdanning, turisme og industri på øya. Pengene er øremerket sivile prosjekter, stort sett innen utdanning, turisme og råvareindustri.

Truman ville kjøpe Grønland

USAs tidligere president Harry Truman forsøkte å kjøpe Grønland også i 1946, men fikk nei. USA fikk likevel bygge Thule-basen, der det på det meste var stasjonert 10.000 soldater.

I 1968 styrtet et amerikansk bombefly lastet med atomvåpen på innlandsisen nordvest på Grønland. I ettertid av dette ble det kjent at Danmark i alle år hadde gitt amerikanerne tillatelse til å lagre atomvåpen ved Thule-basen, stikk i strid med offisiell dansk politikk.

Stor strategisk betydning



I dag regnes Grønland å ha stor strategisk betydning for USAs militære styrker, blant annet for landets ballistiske varslingssystem.

I tillegg pågår en stormaktsrivalisering mellom Russland, Kina og USA om få innflytelse på Grønlands utvikling, tilgang til naturressurser og kontroll på et geografisk sensitivt område.

Amerikanerne er allerede til stede på Grønland med Thule-basen, med et radarsystem som skal varsle et eventuelt angrep mot USA.

I følge Reuters har hverken det danske utenriksdepartementet eller de amerikanske ambassaden i København vært tilgjengelig for kommentar.

5,7 ganger større enn Fastlands-Norge

Grønlands areal er 5,7 ganger større enn Fastlands-Norge. Cirka 81 prosent av arealet er dekket av is hele året, ifølge Store norske leksikon.

I 1261 ble Grønland frivillig en del av det norske kongedømmet. Den norske kongen sikret seg kontroll med handelen på Grønland som innbyggerne var avhengige av. Bygdene kan den gang ha hatt 3000–4000 innbyggere.

Etter at hjemmestyreloven trådte i kraft i 1979, er Grønland et «særlig folkesamfunn» innenfor Danmark, det vil si en selvstyrende og likeberettiget del av Danmark.



