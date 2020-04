Se for deg en dag der renta er uforandret, en dag der ingen dør, der coronaen ikke finnes, Trump velger å være stille og alle kongelige er milevis unna både bursdager og fødsler.

Vanskelig, ikke sant?

Hver dag bombarderes vi med nyheter. Det kan være store verdensbegivenheter, lokale sportsresultater, ulykker eller politiske uenigheter. Det skjer alltid noe. Og skulle de store nyhetene utebli en dag, finnes det ofte en panda som har født ett eller annet sted i verden eller et kjendispar som går fra hverandre.

Trolig var det derfor, eller mangelen på derfor, at BBC sin nyhetssending den 18. april 1930 skrev seg inn i mediehistorien.

I det som skulle ha vært den britiske kringkasterens ordinære nyhetssending klokken 20.45, gikk programlederen på luften og sa noe høyst uordinært:

– God kveld. I dag er det langfredag. Det har ikke skjedd noe nytt, sa han.

De resterende 15 minuttene av sendingen ble brukt til å overføre en pianokonsert, før BBC fortsatte med sitt oppsatte program.

Det skjedde noe den dagen også



At det ikke skjedde noe i verden den 18. april 1930 er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Ifølge Wikipedia var det blant annet et stort opprør i India mot den britiske kolonimakten den dagen. I Romania førte en kirkebrann til at 118 kirkegjengere mistet livet under påskegudstjenesten, og på Filippinene forårsaket en tyfon store ødeleggelser. I London var det også biler som kolliderte og ulykker som skjedde den dagen for 90 år siden. Akkurat som en normal dag.

Ingen av disse hendelsene ble likevel nevnt på nyhetssendingen.

Avisene så på radio som en trussel



I en omtale av den spesielle sendingen fra 2017 forklarte BBC at de på 1930-tallet hadde mindre kapasitet og færre ansatte enn det de har i dag. De hadde også en helt annerledes definisjon på hva som egentlig er nyheter.

På 1930-tallet hadde den britiske kringkasteren heller ikke en egen nyhetsavdeling. De var derfor avhengig av nyhetsbyrå, statlige kunngjøringer og nyhetsmeldinger fra aviser.

Men den britiske pressen jobbet hardt for å begrense nyhetsproduksjonen til det nye mediet. Fram til 1927 hadde BBC faktisk ikke lov til å formidle nyheter før klokken syv på kvelden. På det tidspunktet var det antatt at folk flest hadde lest ferdig dagens avis, slik at radionyhetene ikke ville konkurrere, skriver avdelingen for historie ved Ohio State University og Universitetet i Miami i en lengre artikkel om hendelsen, som i dag refereres til som «No News Day».

De skriver videre at BBCs avgjørelse om at det ikke fantes noen nyheter verdt å formidle den 18. april 1930, er verdt å reflektere over også i dag. Det kan nemlig bidra til å gjøre folk mer kritiske til sin egen konsumering av nyheter.

– I en tid der vi har tilgang på nyheter hele tiden og overalt, så kan kanskje ingen nyheter også være gode nyheter.

Under kan du se en moderne versjon av hvordan det kunne fortonet seg dersom det samme hadde skjedd i dag.