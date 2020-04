Nær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av Medietilsynet, i løpet av den første uken med de nasjonale koronatiltakene.

– Det oppstår et enormt informasjonsbehov under en slik krise, men dessverre er ikke all informasjon til å stole på. Derfor er det viktig å sjekke kildene, gå til offisielle nettsider og lese redaktørstyrte medier, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

45 prosent svarer at de har sett falske nyheter om koronautbruddet, mens 55 prosent svarer at de ikke har det eller at de ikke er sikre. Fire av ti sier at de støtte på de falske nyhetene gjennom sosiale medier.

Andelen som har sett falske nyheter er høyest blant gruppen under 45 år med høy utdanning, og det er en noe høyere andel i Oslo og omegn enn i andre områder.

Medietilsynet sier at det trolig er flere som har sett falske nyheter, de har bare ikke oppdaget at saken ikke var sann.

– Vårt råd er at folk bør være skeptiske til fengende overskrifter, og sjekke kilden dersom saken virker for utrolig. Det er også lurt å undersøke om saken er publisert flere steder, råder Velsand.