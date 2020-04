Tegnell mener Sverige nærmer seg flokkimmunitet

– Vi er nær et nivå der vi begynner å se en effekt av en flokkimmunitet, sier Tegnell.

Han tar likevel et forbehold:

– Den totale flokkimmuniteten ligger formodentlig et godt stykke fram. Vi vet ikke eksakt når, det er avhengig av hvordan utviklingen fortsetter, sier Tegnell.

Sverige melder torsdag om 130 nye coronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Dermed er 1.333 personer døde etter å ha fått påvist coronasmitte i vårt naboland.

Så langt har 12.540 personer fått påvist smitte i Sverige. Det er en økning på 613 personer.

996 personer har fått eller får intensivbehandling, viser torsdagens tall fra Folkhälsomyndigheten.

– Om tallene stemmer, så har det hendt noe

Assisterende statsepidemiolog Anders Wallensten deler Tegnells oppfatning. Han viser til at antall nye bekreftede sykdomstilfelle de siste dagene har bremset opp.

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,1 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.109.709 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 137.065 (6,5 prosent) av de registrert smittede er døde. * 526.770 (25 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 51.116 (3,5 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 645.922 smittet, 28.640 døde * Italia: 165.155 smittet, 21.645 døde * Spania: 182.816 smittet, 19.130 døde * Frankrike: 147.863 smittet, 17.167 døde * Storbritannia: 103.093 smittet, 13.729 døde * Iran: 77.995 smittet, 4.869 døde. * Belgia: 34.809 smittet, 4.857 døde. * Tyskland: 135.549 smittet, 3.850 døde. * Kina: 82.341 smittet, 3.342 døde. * Nederland: 29.214 smittet, 3.315 døde * I Norge er 6.791 smittet (152 døde), i Sverige er 12.540 smittet (1.333 døde), i Danmark er 6.879 smittet (321 døde), i Finland er 3.369 smittet (75 døde) og på Island 1.727 smittet (8 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

– Om tallene stemmer, så har det hendt noe. Det ser lovende ut det vi har sett i dag. Jeg er forsiktig positiv. Vi må først og fremst få bekreftet at endringen er varig, så får vi analysere det nøye. Men det kan være et tegn på at tiltakene of restriksjonene har vært effektive, sier Wallensten til Aftonbladet.

Om lag 50 prosent av befolkningen må ha utviklet antistoffer innen man kan snakke om en total flokkimmunitet. Tegnell tror dette er innen rekkevidde før vaksinen er på plass.

– Jeg tror at vi kommer til å nå det nivået, sier Tegnell.

– Dette er vårt store problemområde

En tredjedel av dødsfallene i Sverige har skjedd på aldershjem. I stockholm har så mange som halvparten av dødsfallene kommet på aldershjem.

– Dette er vårt store problemområde, mye annet virker å fungere ganska bra, sier statsepidemiolog Anders Tegnell om smittespredningen på aldershjem.

Fakta om coronaviruset * Først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember i fjor * Navnet på viruset er SARS-CoV-2, forkortelsen står for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Forårsaker sykdommen covid-19 * SARS-CoV-2 er et coronavirus. Det finnes også mange andre typer coronavirus, og noen av dem forårsaker forkjølelse hos mennesker. Andre smitter bare mellom dyr * Oppsto sannsynligvis først blant flaggermus, i likhet med flere andre typer virus som er farlige for mennesker. Kan først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan * Omtales vanligvis som «coronaviruset» eller «det nye coronaviruset» av medier og myndigheter både i Norge og andre land. Av og til brukes også «covid-19», selv om dette egentlig er navnet på sykdommen som viruset forårsaker * Har spredt seg fra Kina til de aller fleste land på kloden. Utbruddet ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars * Vanligvis rammer viruset først og fremst luftveiene. Mange får en mild forkjølelse, men et mindretall får lungebetennelse og blir alvorlig syke * Risikoen for alvorlig sykdom og død er klart høyest blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer og helseproblemer (Kilder: SNL, FHI, NTB)

Han oppfordrer til fortsatt å holde sosial avstand og være hjemme dersom man er syk. Samt at de over 70 år må være ekstra forsiktige.

De siste dagene har døssifrene ligget på over 100 hver dag i Sverige. Til sammen 1.333 er bekreftet døde i Sverige. I Norge er tallet 153.

– Vår ambisjon er å heve restriksjonene så fort som mulig

Årsaken til de høye tallene i Sverieg skal være et etterslep i registreringen av døde.

– Dette er vanvittig raskt vil jeg påstå. Om du kan komme på et annet land i verden som rapporterer inn sine døde raskere, så vil jeg se det, sier Tegnell.

Hvorvidt restriksjonene vil bli forlenget eller hevet, er fortsatt uvisst.

– Vår ambisjon er å heve restriksjonene så fort som mulig. Men det må gjøres ansvarsfullt og smart så ikke smittespredningen øker igjen, sier assisterende statsepidemiolog Anders Wallensten

