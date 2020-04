2.350 nordmenn ga blaffen: Må i karantene etter harry-handel

Handlelisten besto for det meste av snus, røyk og matvarer. Noen oppgir at de kjedet seg og ville bryte ut av isolasjonen. I stedet ønsket de å gjøre noe lystbetont. En handletur over grensen ble dermed løsningen på kjedsomheten.

– Det er skuffende å se at så mange reiser over grensa for å handle og dermed pådrar seg karantene. I verste fall tar de med seg smitte tilbake og sprer den, fordi Sverige har et annet smittebilde enn Norge , sier stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, til NRK Innlandet.

Ikke ulovlig, men anbefales ikke



Sverige innførte et midlertidig innreiseforbud fra 17. mars. Innreiseforbudet gjelder alle utenlandske statsborgere som forsøker å reise inn i Sverige fra et land utenfor EØS og Sveits. Danmark, Norge og Finland omfattes ikke av innreiseforbudet.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land av hensyn til smittespredning på tvers av landegrensene.

Fakta om coronautbruddet i Norge 140 personer er meldt døde av covid-19-sykdom. Gjennomsnittsalderen til de 127 døde som var varslet til FHI tirsdag klokka 8, var 84 år. Den yngste var 51 år, den eldste 102. 52 prosent av de døde er menn. * 6.678 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 47 år. Fordelingen er lik mellom kvinner og menn. * 51 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 11 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 25 prosent er smittested ukjent. * I alt 201 coronapasienter var tirsdag ettermiddag innlagt på sykehus. * 144 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 22 i Helse vest, 21 i Helse Midt-Norge og 14 i Helse nord. * 73 pasienter ble tirsdag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 183 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 76 prosent var menn. * 128.569 personer var mandag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per onsdag morgen var 1.206 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset. 515 ansatte er registrert smittet, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Norsk politi har også anbefalt nordmenn om å holde seg på riktig siden av grensen. Selv om det ikke er forbudt å kjøre bil til Sverige, utløser en grensepassering automatisk 14 dager i karantene i eget hjem.

I perioder har enheter fra politiet, Tolletaten og Heimevernet patruljert side om side for å kontrolere grenseovergangene.

– Det er trist

I løpet av påsken ble til sammen 2.350 personer satt i karantene etter å ha passert Svinesund, Ørje og i Innlandet. Politiet tror at antall grensekrysninger er vesentlig høyere.

– Det er trist at man ikke er villig til å være med på den felles dugnaden. Det er dessverre en del som ikke tar det så nøye, sier avsnittsleder for innsatsledelse i Øst politidistrikt, Øyvind Nilsen, til NRK.

Når du er i hjemmekarantene skal du holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun ha hjemmekontor. Du skal heller ikke ta lengre reiser innenlands eller utenlands eller ta offentlig transport.

Som hovedregel skal du ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre, ifølge Helsedirektoratets råd.