Ambulanseansatte i Sverige slår alarm: – Det er ikke greit

Nærmere 10.000 svensker har fått påvist coronasmitte og 870 er til nå døde. Coronakrisen rammer sykehusene i Stockholm. Til tross for en presset situasjon kommer det stadig nye pasienter.

Til Expressen sier ambulansesjåfør Emil Skoglund at de en stund har opplevd å bli nektet å avlevere pasienter på sykehus, og i stedet blitt omdirigert til andre sykehus i byen.

– Det er det her vi er trent for, men frustrasjonen kommer når vi ikke kan gi pleien pasienten fortjener og se en lidelse som vi ellers kunne ha unngått. Det er vanskelig når du sitter med pasienter som sliter med pusten, i et avgrenset rom med verneutstyr, og blir omdirigert på veldig kort varsel. Jeg har hørt kolleger som har blitt omdirigert to eller tre ganger. Det er ikke greit, sier han, men understreker at situasjonen har bedret seg den siste uka.

Køer av ambulanser



En annen ambulansesjåfør forteller at han har hørt om en pasient som ble kjørt rundt i to og en halv time før de ble mottatt på sykehuset. Da hadde ambulansen kjørt mellom flere sykehus for å finne en plass.

Forrige helg opplevde Karolinska sykehus i Stockholm et enormt trykk, etter at spesialtjenesten hadde ansett at de hadde større kapasitet enn andre hardt pressede sykehus i området.

Gjennom helgen var det køer med ambulanser for å avlevere pasienter.



Stockholm-regionens helsedirektør Björn Eriksson erkjenner overfor Expressen at det er en anstrengt situasjon på samtlige akuttsykehus.

Alvorlig situasjon



Coronakrisen rammet et Sverige som var uforberedt, beredskapen var ikke god nok, og situasjonen er fortsatt alvorlig, sier statsminister Stefan Löfven.

Den svenske statsministeren, som har sittet ved makten siden 2014, erkjenner at beredskapen var for dårlig.

– Den har ikke vært tilstrekkelig god, noe som er åpenbart for alle i mange ulike aspekter, sier han.

Han mener svenskene ikke må tro at situasjonen er over nå, selv om 870 mennesker har mistet livet.

Alle bærer ansvaret

Nå loves det bot og bedring og en fullstendig gjennomgang av landets beredskap.

– Vi har innledet et arbeid, og jeg er glad for at det er bred politisk enighet om at vi må styrke både sivilforsvaret og totalforsvaret, sier Löfven.

Hele det politiske Sverige bærer et ansvar for at landet har bygd ned beredskapen, mener han.

– Alle partier har et ansvar når det gjelder dette, for det var noe som ble avviklet gradvis etter den kalde krigen. Det har mange regjeringskonstellasjoner medvirket til, sier Löfven.