Italiensk mafia utnytter coronakrisen – deler ut mat til fattige

Ut fra påviste smittetilfeller og dødstall, er Italia blant landene som er hardest rammet av coronapandemien. Og mens landet sørger over et stadig økende antall døde, har landets mektige mafiafamilier sett en mulighet til å kunne styrke seg ytterligere blant de som sliter mest i samfunnet.

I de fattigste delene av Campania, Calabria, Sicilia og Puglia i Sør-Italia har kjente mafiafamilier den siste tiden begynt å dele ut mat til fattige familier som ikke har penger på grunn av den landsomfattende karantenen.

– I over en måned har butikker, kafeer, restauranter og puber vært stengt. Millioner av mennesker jobber i den grå økonomien, hvilket betyr at de ikke har mottatt noen form for inntekter på mer enn en måned. De aner heller ikke når de kan komme tilbake i jobb , forteller mafiaetterforsker og aktor Nicoa Gratteri i et intervju med avisa The Guardian.

– Hvis staten ikke snart kommer inn og hjelper disse menneskene, vil mafiaen sørge for å yte dem disse tjenestene og dermed ta kontroll over folks liv, advarer Gratteri.

Politiet intensiverer tilstedeværelsen



Virusutbruddet har rammet Italias økonomi, som er eurosonens tredje største, svært hardt. Det er anslått at rundt 65 prosent av italienske små- og mellomstore bedrifter vil stå i fare for å bli slått konkurs. For mafiaen er imidlertid dette meget gode nyheter ettersom de tjener godt på bedrifter som sliter økonomisk. Og de er ikke redd for å benytte trusler og utpressing underveis.

(Saken fortsetter under)

En kvinne med ansiktsmaske vandrer gjennom den ellers folketomme gaten i Catania i Italia. Foto: Reuters / Antonio Parrinello

De siste ukene har det dukket opp videoopptak av kjente mafiagjenger som leverer essensielle varer til vanskeligstilte italienere. Blant annet er det i Napoli en kjent sak at mafiaorganisasjonen Camorra i disse dager leverer pakker med mat og nødvendige medisiner på døra hos folk. Politiet i byen har derfor intensivert tilstedeværelsen i de fattigste bydelene.

I Palermo har broren til en kjent Cosa Nostra-sjef angivelig distribuert mat til de fattige i Zen-nabolaget, et område der det er en etablert mafiatilstedeværelse. Selv har mannen forsvart seg med at han kun utfører veldedig arbeid.

Lokale småfyrster



Federico Varese er professor i kriminologi ved universitet i Oxford. I et intervju med The Guardian forklarer han at mafia ikke utelukkende dreier seg om kriminelle organisasjoner.

– De er organisasjoner som ønsker å styre territorier og markeder. Det fokuseres ofte på det økonomiske aspektet ved mafiaen, men vi har en tendens til å glemme at styrken deres ligger i at de har en lokal base som de opererer fra.

Varese forteller at mafiabossene anser disse områdene som sine territorier. Han beskriver dem som lokale småfyrster som tar seg av «sine folk». Til gjengjeld kommer disse i en takknemlighetsgjeld som mafiaen kan velge å kreve inn på ulike måter. Det kan være at de senere blir bedt om å skjule en mafioso, skaffe opplysninger eller bidra til en forbrytelse.

Mafiaetterforsker Nicoa Gratteri trekker en historisk parallell til Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, bedre kjent som «El Chapo» Guzmán, som var leder for det internasjonale narkotikakartellet Sinaloa.

– Han drev kokaintrafikk og var ansvarlig for hundrevis av drap. Men i hjembyen var han kjent for sin velvilje fordi folk sa at han ga medisiner til familier eller bygde veier. Dermed så folk på ham som sin velgjører. Det samme skjer her i Italia, advarer Gratteri.