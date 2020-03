Under en pressekonferanse torsdag ble presidenten spurt om landet kunne havne i en like prekær situasjon som USA, da landet fortsatt ikke har innført like strenge tiltak som store deler av resten av verden. USA ble torsdag landet med flest bekreftede coronavirus-smittede i verden, etter å ha passert Kina.

– Nei, jeg tror ikke det vil komme til det stadiet. For den jevne brasilianer må studeres. Han får ingenting. Jeg så en fyr hoppe ned i kloakken. Han hoppet ned og klatret opp igjen. Ingenting skjedde med ham , sa Bolsonaro på pressekonferansen ifølge UOL.

Presidenten har tidligere tatt til orde for at coronaviruset kun er en liten influensa som er hauset opp av media. Flere delstatsguvernører har riktignok satt i verk strenge tiltak. De fnyser Bolsonaro av.

– Flere ordførere og guvernører har ikke skjønt det. Det var en katastrofe. Turismen stoppet opp. Ingen driver med turisme lengre. Hotellkjedene melder om 10 prosent av kapasiteten. Det er en skam.

– Nå er det ingen rengjørere, ingen manikyrer, Uber fungerer ikke. Forstår dere ikke at den bølgen er langt mer bekymringsfull enn sykdommen? spurte han.

Innfører portforbud i favela

Samtidig tar andre grep spesielt i landet favelaer, der de fattigste bor svært tett.

I Rio de Janeiro går medlemmer av narkobanden Comando Vermelho rundt og beordrer portforbud fra klokken 20.00.

– Vi innfører portforbud fordi ingen tar det alvorlig. Det er best å holde seg hjemme og «chille». Ordren er gitt , er beskjeden til de 40.000 innbyggerne i favelaen, melder NRK.

2 millioner av Rio de Janeiros 7 millioner innbyggere bor i favelaer. nå har narkobandene innført tiltak som portforbud for å hindre at coronaviruset sprer seg løpsk i favelaene. Foto: Mauro Pimentel / AFP

Det skal også sirkulere en video på sosiale medier der det advares at folk som bryter portforbudet vil bli straffet. I favelaen betyr det fort at man blir drept.

– Narkobandene gjør dette fordi regjeringen er fraværende. Myndighetene er blinde overfor oss, sier en innbygger i favelaen Cidade de Deus til The Guardian.

I Rio de Janeiro bor 2 millioner av byens 7 millioner innbyggere i favelaer. Mange har der ikke tilgang til rent vann, og har dermed ikke mulighet til å vaske hendene, ett av de viktigste tiltakene for å begrense smitte.

Økende dødsrate

Også helsemyndigheter frykter at det kan være store mørketall blant antall smittede i favelaene. torsdag meldte de at det var 77 corona-relaterte dødsfall i landet, 20 på det siste døgnet. Antallet bekreftede smittede var torsdag 2998. Norge hadde på samme tid til sammenligning 3423 smittede og 15 døde.

President Bolsonaro fikk selv mye coronarelatert oppmerksomhet da han tidligere i mars dro på besøk til USAs president Donald Trump. Senere ble det bekreftet at 23 personer i den brasilianske delegasjonen testet positivt for viruset.

Selv hevder Bolsonaro at han har testet seg to ganger og ikke er smittet. Han har riktignok nektet å legge frem noe dokumentasjon på testene.

– Deler du seng med meg? Hva ønsker du å vite det for? Jeg er frisk. Jeg er ikke smittet. Mitt ord er verdt mer enn noe papir, svarte han bryskt på spørsmål fra pressen torsdag.