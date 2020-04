Svenskene koser seg i påskesola: – Direkte uansvarlig

Onsdag viste sola seg fra sin gode side i Stockholm og flere av innbyggerne i den svenske hovedstaden trakk til uteserveringer for å nyte en utepils og feire at påskeferien hadde startet. Men bildene av den gode stemningen fikk derimot statsminister Stefan Löfven til å se rødt.

– Dessverre er det enkeltpersoner og visse restauranteiere som ikke respekterer reglene. Det er direkte uforsvarlig , skriver Löfven i en kommentar til Aftonbladet.

– Derfor er det bra at for eksempel Smittskydd Stockholm sørger for at det blir kontrollert nå i løpet av langhelgen. I så fall kan aktiviteter som ikke er i samsvar med reglene forbys, skriver Löfven.

Skal kjøre kontroller



Sverige har fått mye oppmerksomhet for deres tilnærming til pandemien der de har innført langt mindre innskrenkende tiltak enn nabolandene Danmark og Norge. Fremdeles er det meste åpent, samtidig som de har et mye høyere antall smittede og døde. I skrivende stund er 9141 personer bekreftet smittet mens 793 er døde som følge av covid-19.

Svenskene har fremdeles en stor grad av frihet når det gjelder å forebygge smittespredningen. Det kan fort endre seg. Foto: AP Photo/Andres Kudacki

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell understreker at trengsel på restauranter skal unngås og at både eierne og gjestene har et særskilt ansvar om å holde avstand og begrense sosial kontakt.

– Folkehelsetilsynet har sammen med Stockholm og de andre regionene utviklet en rutine for hvordan man legger ned aktiviteter som ikke er i samsvar med lovene. Noen kontroller vil mest sannsynlig bli utført i helgene, noe som vil føre til beslutninger i etterkant dersom man ikke følger reglene, sier Anders Tegnell til Aftonbladet.

– De virksomhetene som ikke følger reglene, kan få forbud, følger statsminister Löfven opp.

Blokkerer for brannbiler

Her hjemme i Norge har de fleste restauranter og kaféer holdt stengt i flere uker som følge av de strenge restriksjonene som er blitt innført i forbindelse med coronaviruset. Og når vårsola viser seg fra sin beste side, er det mange som trekker ut i naturen som en reserveløsning for de som normalt ville dratt på hytta.

Det har derimot ikke foregått helt uten problemer - på innfartsårene både til Østmarka og Nordmarka har parkeringsplassene vært fulle, samtidig som politiet melder om et stort antall mindre branner. Det er for tiden tørt flere steder og meteorologene har utstedt gult varsel flere steder.

En engangsgrill forårsaket en brann i Sørkedalen i Oslo onsdag. Brannvesenet fikk heldigvis slukket brannen, med advarer mot at dette kunne blitt en stor skogbrann. Foto: Bymiljøetaten i Oslo kommune

– Parkeringsplassene er fulle, og folk parkerer uten å tenke på at våre utrykningskjøretøy skal fram. De trenger minimum tre meter fri bredde på rette strekninger, og mer plass i kurver og svinger, heter det i en pressemelding fra Oslo brann- og redningsetat.

Samtidig meldte frivillige i Røde Kors om god oppførsel, til tross for den store trafikken.

– Folk oppfører seg bra og viser godt coronavett. Så fort man kommer inn i marka, er det mer enn nok plass, sier Elin Holmedal, daglig leder i Oslo Røde Kors, til NTB.